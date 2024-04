Tragedia al centro commerciale Westfield Bondi Junction: aggressione mortale a Sydney

SYDNEY - Una tragedia ha colpito il tranquillo quartiere di Bondi Junction a Sydney, Australia, con un violento attacco avvenuto al centro commerciale Westfield. Secondo quanto riportato dal Sydney Morning Herald e confermato dall'emittente locale 9News Sydney, l'episodio ha visto accoltellamenti e colpi di arma da fuoco, causando diverse vittime.Le autorità sono state allertate e immediatamente inviate sul luogo dell'attacco, con le teste di cuoio che hanno risposto prontamente alla chiamata di emergenza. Secondo le prime informazioni fornite dalla polizia, l'aggressore è stato neutralizzato e ucciso dalle forze dell'ordine.Il racconto dei testimoni sul posto dipinge un quadro di panico e terrore. Uno dei presenti ha dichiarato al Sydney Morning Herald di aver visto un uomo estrarre un coltello e aprire il fuoco, costringendo le persone a cercare rifugio e a fuggire per salvare la propria vita. "Ho guardato in alto e sono scappato", ha detto il testimone, descrivendo il momento di paura vissuto durante l'attacco.Un'altra testimone, una ragazza che si trovava al piano superiore del centro commerciale, ha raccontato al quotidiano di aver sentito gruppi di persone iniziare a correre e urlare. "Ci hanno detto che un uomo stava accoltellando le persone ai piani inferiori", ha aggiunto, evidenziando il caos e la confusione che hanno pervaso il centro commerciale durante l'attacco.Al momento, le autorità stanno indagando sull'accaduto e cercando di comprendere le circostanze che hanno portato a questa tragica serie di eventi. La comunità locale è sconvolta e sotto shock per quanto accaduto, mentre le autorità continuano a lavorare per garantire la sicurezza della zona e per portare chiarezza su questa drammatica situazione.