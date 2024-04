Terza vittima nell'incidente di Campagna: muore il 75enne Cosimo Filantropia

SALERNO - Questa mattina si è spento anche Cosimo Filantropia, 75 anni, di Campagna (Salerno), la terza vittima dell'incidente stradale che ha scosso la comunità locale otto giorni fa.L'incidente, che ha già causato la perdita dei due carabinieri, il maresciallo Francesco Pastore e l'appuntato scelto Francesco Ferraro, vede ora il triste aggiungersi di un'altra vittima. Cosimo Filantropia, gravemente ferito nell'incidente, ha lottato per la vita fino a questa mattina, quando purtroppo si è conclusa la sua battaglia.Il bilancio delle vittime è quindi salito a tre, gettando un'ombra di tristezza e dolore su tutta la comunità di Campagna.La causa dell'incidente è attualmente al centro di un'indagine per omicidio stradale, con la 31enne di Campagna, Nancy Liliano, alla guida del SUV bianco coinvolto nell'incidente.Al momento, la salma del pensionato Filantropia è sotto sequestro all'obitorio dell'ospedale di Battipaglia, in attesa delle indagini e delle procedure successive. La tragedia continua a suscitare profonda commozione e preoccupazione nella zona, mentre si cerca di fare chiarezza sulle circostanze che hanno portato a questo drammatico evento.