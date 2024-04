Terremoto di Magnitudo 3.9 nei Campi Flegrei: momenti di paura a Napoli

ROMA - Questa mattina, intorno alle 5:44, un terremoto di magnitudo 3.9 ha colpito i Campi Flegrei, causando momenti di paura per gli abitanti della zona e anche a Napoli, dove la scossa è stata avvertita nitidamente. La notizia è stata confermata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), precisando che il sisma è avvenuto a soli 3 km di profondità.Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose, ma diverse persone sono scese in strada per precauzione.Il sindaco del comune di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha rassicurato la popolazione tramite un post su Facebook, dichiarando: "È stata molto forte. L’abbiamo sentita tutti. Ed in tanti hanno avuto paura... Voglio rassicurarvi subito. Non registriamo danni a cose e persone."Ha inoltre aggiunto di essere in contatto con l'Osservatorio Vesuviano e la Protezione Civile Nazionale, e di aver convocato il Centro Operativo Comunale per monitorare costantemente la situazione. "Vi rendo conto delle preoccupazioni. Ma vi invito a mantenere la calma. Vi terrò costantemente informati. Io sono a vostra completa disposizione, come sempre, insieme a tutta la struttura municipale."