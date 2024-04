Successo della Skimo Cup 2024, Atomic protagonista come partner tecnico di Fondazione Cortina

Giunta al termine la stagione che ha visto protagonisti Atomic, il Brand leader a livello mondiale nel mondo dello sci, e Fondazione Cortina, l’ente organizzatore dei grandi eventi sportivi nella conca ampezzana. Giunta al termine la stagione che ha visto protagonisti Atomic, il Brand leader a livello mondiale nel mondo dello sci, e Fondazione Cortina, l’ente organizzatore dei grandi eventi sportivi nella conca ampezzana.





Penultimo atto di questo importante sodalizio tra Atomic e Fondazione Cortina per quanto riguarda la stagione invernale 2023-2024 (evento finale è Alpinathlon al via domani 13 aprile), ricordando che è iniziato nel dicembre 2022 e che proseguirà fino al 2026 con un'agenda ricca di attività rivolte allo sviluppo degli sport invernali e al coinvolgimento di nuovi appassionati agli sport della neve in pieno spirito "next generation", ha riguardato le finali della Coppa del mondo di sci alpinismo: SKIMO CUP 2024.





Fondazione Cortina ha giocato un ruolo fondamentale nell'organizzazione di questo straordinario evento, garantendo il successo della competizione e offrendo agli atleti un palcoscenico indimenticabile, e tra le realtà chiave che hanno reso possibile questa impresa spicca anche Atomic nel ruolo di partner tecnico di Fondazione Cortina.





Per la cronaca sono stati ben 165 gli atleti presenti in rappresentanza di 26 Nazioni che dal 6 al 10 aprile hanno dato vita a quest'ultimo capitolo di una stagione intensa, ricca di adrenalina e contraddistinta da performance eccezionali. Prestazioni che Atomic è in grado di garantire grazie a una collezione completa dedicata allo sci alpinismo, con soluzioni sviluppate per i "professionisti" come per tutti gli appassionati che si stanno avvicinando a questa bellissima disciplina.





Se ne sono accorti, ad esempio, coloro che nella giornata di domenica 7 aprile hanno partecipato all'esclusiva Experience "skimo" by Fondazione Cortina. Il gruppo è stato equipaggiato con "materiali" forniti da Atomic con supporto di Cortina Pro Shop, ed è stato accompagnato da una Guida Alpina e da uno storico locale che ha saputo raccontare le "vicende" della Conca Ampezzana: sperimentazione ideale grazie al mix perfetto tra prodotto, conoscenza dell'ambiente e storia delle montagne.





Atomic attraverso queste "experience immersive" sviluppate con Fondazione Cortina (anche nello sci alpino ad esempio in occasione della Coppa del Mondo dello scorso gennaio) che prevedono l'utilizzo di attrezzature di alta qualità, la presenza di un professionista o "legend" legato al marchio, è convinta che i tutti coloro che vi partecipino possano essere messi nelle condizioni di vivere emozioni intense ed autentiche.





Tornando ai giorni di gare della SKIMO CUP 2024, iniziati sabato 6 con la Vertical Race e terminati mercoledì 10 aprile con la Mixed Relay (programma completo https://cortinaskimocup.com/programma/ ), con soddisfazione hanno confermato la competenza di Atomic in ambito sci alpinismo, confermando l'impegno del marchio nel sostenere gli atleti e nel promuovere questa straordinaria disciplina che, ricordiamo, esordirà ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.





A SKIMO CUP 2024 il marchio a tre punte ha saputo "accompagnare" al meglio tutti i suoi atleti al via, in particolare Atomic segnala con soddisfazione gli straordinari risultati ottenuti nella prova Individual dai suoi super atleti Rémi Bonnet e l'azzurro Davide Magnini, in particolare l’elvetico ha imposto il proprio ritmo fin dai primi metri, andando a vincere in perfetta solitudine, poi grande piazza d’onore per Davide... al quale abbiamo rivolto qualche domanda:





D. Qual è il tuo pensiero verso le gare individual?





R. "Le gare individual sono un one-to-one di altissimo livello, stanno diventando sempre più muscolari, nervose, con tempi di gara più corti, quindi ho dovuto adattarmi un po' anch'io! ...però è tutto positivo e speriamo che sia solo il trampolino di lancio (ai Giochi di Milano Cortina 2026 sono previste ‘solo’ le prove sprint e mixed Relay, ndr) verso i Giochi in Francia del 2030".





D. Da qui a due anni come vedi lo Skimo? Quali sono gli aspetti in cui può crescere ancora, anche in virtù di un maggiore coinvolgimento del pubblico?





R. "Lo sci alpinismo, è uno sport che ha tante risorse, molto green e adatto a chi vuole staccare dalla vita frenetica delle città; è un buon modo per rigenerarsi, vivere appieno la natura ed essere un tutt'uno con lo sport che si sta facendo. Spero quindi si possa sviluppare sempre di più e che possa coinvolgere sempre più persone. Bisognerà adattare i format, creare degli eventi ad hoc per gli amatori ma le possibilità ci sono, basta volerlo".





A manifestazione conclusa Atomic e Fondazione Cortina puntano lo sguardo verso il futuro, con l'obiettivo di poter fare vivere nuove emozioni sulla neve e di continuare a godere dello spirito di competizione che eventi come SKIMO CUP 2024 e la SKI WORLD CUP sono in grado di trasmettere.