Spettacolo al Bernabeu: Real Madrid e Manchester City pareggiano 3-3

Una serata di fuoco al Santiago Bernabeu di Madrid, dove Real Madrid e Manchester City si sono sfidati per i quarti di finale di Champions League, regalando emozioni e gol a non finire. Il match è stato un susseguirsi di azioni spettacolari che hanno tenuto incollati gli spettatori allo schermo.Il Manchester City ha preso subito in mano le redini del gioco, portandosi in vantaggio grazie a un calcio di punizione magistrale di Bernardo Silva, che ha superato Lunin con un tiro imparabile. Ma la risposta del Real Madrid non si è fatta attendere: al 12', Ruben Dias ha sfortunatamente deviato in rete un tiro di Camavinga, riportando i blancos in partita.L'entusiasmo dei padroni di casa è esploso al 14' con Rodrygo, che, nonostante la marcatura, è riuscito a bucare il portiere Ortega e a portare il Real in vantaggio. Ma il Manchester City non ha mollato, e nella ripresa ha trovato il pareggio grazie a una strepitosa conclusione di Foden al 65', seguita dal gol di Gvardiol al 71', che ha colpito dal limite dell'area, superando un Lunin non impeccabile.Il Real Madrid ha reagito ancora una volta, e al 79' è arrivato il gol del pareggio firmato da Valverde su cross di Vinicius, fissando il risultato finale sul 3-3 e regalando emozioni fino all'ultimo minuto.Nel frattempo, un altro pareggio è stato registrato tra Bayern Monaco ed Arsenal, con entrambe le squadre che non sono riuscite a ottenere la vittoria. L'Arsenal è passato in vantaggio con una conclusione potente di Saka, ma il Bayern ha pareggiato con Gnabry e ribaltato il risultato con un calcio di rigore trasformato da Kane. Il pareggio finale è stato siglato da Trussard per gli inglesi, portando il risultato sul 2-2.In sintesi, una serata di Champions League ricca di gol, emozioni e spettacolo che ha tenuto con il fiato sospeso gli appassionati di calcio di tutto il mondo.