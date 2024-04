Smantellato un altro fortino della droga a Siracusa: Arrestato 25enne per detenzione illecita di stupefacenti

SIRACUSA - Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Siracusa ha annunciato il successo di un'operazione contro lo spaccio di droga, che ha portato all'arresto di un 25enne residente a Ortigia per detenzione illecita di stupefacenti.I militari della Stazione di Ortigia e dello Squadrone eliportato "Cacciatori di Sicilia" hanno agito dopo aver notato un sospetto via vai in un vicolo della zona. Dopo una serie di appostamenti, i Carabinieri hanno fatto irruzione e bloccato il giovane mentre cercava di disfarsi della droga e tentava la fuga attraverso una porta secondaria, dirigendosi verso i binari adiacenti alla ferrovia.Il blitz ha portato al rinvenimento di circa 6 grammi di cocaina e marijuana, divise in dosi, oltre a una somma di 3.904 euro in banconote di vario taglio, sospettate di essere il provento dello spaccio. L'accesso all'abitazione era protetto da una porta in ferro che è stata forzata con l'aiuto dei Vigili del Fuoco, mentre il perimetro era sorvegliato da un sofisticato sistema di videosorveglianza, presumibilmente installato per eludere i controlli delle forze dell'ordine.Lo stupefacente è stato sequestrato per ulteriori esami di laboratorio e il 25enne è stato associato al carcere "Cavadonna" di Siracusa, su disposizione dell'autorità giudiziaria locale, dopo le formalità di rito.Questa operazione testimonia l'impegno costante delle forze dell'ordine nella lotta contro il traffico di droga, un problema che continua a minare la sicurezza e il benessere delle comunità locali.