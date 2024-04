Sgominata banda dedita al traffico di droga: 12 arresti

MESSINA - Nell'ambito di un'operazione condotta all'alba di oggi dai Carabinieri della Compagnia di Milazzo, è stata eseguita un'ordinanza di applicazione della misura cautelare nei confronti di 12 persone, di cui 11 destinate alla custodia in carcere ed 1 agli arresti domiciliari. Le accuse vanno dai reati di "associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti" a "detenzione e spaccio di stupefacenti".L'operazione, che ha coinvolto 50 militari dell'Arma, è stata il risultato di un'indagine condotta dai Carabinieri della Compagnia di Milazzo e coordinata dalla D.D.A. della Procura della Repubblica di Messina. L'indagine ha portato alla luce l'operatività di un sodalizio criminale attivo nello smercio di cocaina, crack, hashish e marijuana, principalmente a Torregrotta, ma anche nei comuni limitrofi e nella città di Messina.Gli indagati avrebbero organizzato un'intensa attività di spaccio, suddividendo i ruoli all'interno del gruppo criminale. Due individui, operanti a Messina, sono stati individuati come i capi promotori e organizzatori del sodalizio, che avrebbero rifornito della droga i sodali presenti a Torregrotta per lo spaccio al dettaglio.La base operativa del sodalizio è stata individuata nell'appartamento di uno degli indagati, che, nonostante fosse agli arresti domiciliari, avrebbe gestito lo smercio al minuto della droga in modo incessante e quotidiano, avvalendosi anche dell'abitazione della madre, destinataria della misura cautelare, per occultare le sostanze e custodire il denaro provento dell'attività illecita.Durante le indagini, sono stati individuati diversi metodi utilizzati dall'organizzazione per eludere i controlli dei Carabinieri, tra cui l'occultamento della droga sotto l'imbottitura dei caschi da parte dei corrieri.Nell'ambito dell'operazione, sono stati arrestati in flagranza di reato quattro indagati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poi destinatari della misura cautelare. Inoltre, sono stati identificati numerosi assuntori di droghe e sequestrati oltre 600 grammi di stupefacenti, tra cui cocaina, crack, hashish e marijuana.Si sottolinea che tutti gli indagati sono da considerarsi innocenti fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità.