Reggio Emilia, mezza tonnellata di rame già pronta per essere trafugata

Avevano già messo da parte circa mezza tonnellata di rame ma la loro azione furtiva è stata interrotta dall’intervento dei carabinieri della stazione di Castellarano che li hanno sorpresi in flagranza di reato. Per questi motivi con l’accusa di furto in concorso i Carabinieri della stazione di Castellarano nel pomeriggio di sabato hanno tratto in arresto due cittadini albanesi di 28 e 38 anni, entrambi senza fissa dimora, ristretti al termine delle formalità di rito disposizione della Procura di Reggio Emilia.





Il 38enne è anche accusato di reingresso illegale nel territorio italiano dopo essere stato espulso. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

REGGIO EMILIA - Dopo aver praticato un foro alla rete di recinzione si sono introdotti furtivamente all’interno di un’azienda del comune di Castellarano, nel comprensorio ceramico reggiano, indirizzandole loro attenzioni furtive ad una cabina elettrica di trasformazione dell’azienda da dove avevano tranciato cavi elettrici di grossa sezione in buona parte già accatastati su un carrello e pronti ad essere prelevati.