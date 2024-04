Rapina in una villa, anziani immobilizzati: arrestati i presunti autori

PESCHIERA DEL GARDA - Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Compagnia di Peschiera del Garda, con il supporto dei militari della Compagnia di Rovereto, hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Verona, nei confronti di due uomini, rispettivamente di 65 e 55 anni, residenti in Trentino Alto Adige. Sono accusati di aver partecipato, in qualità di "basisti" e uno anche come autore, alla rapina aggravata in concorso perpetrata in un’abitazione lo scorso 29 maggio 2023 a Castelnuovo del Garda (VR), dove due anziani sono stati immobilizzati e imbavagliati.Nel dettaglio, due rapinatori si sono spacciati per militari della Guardia di Finanza, indossando abiti e distintivi falsi, per effettuare un controllo di polizia presso la villa delle vittime. Una volta all'interno, altri due complici si sono uniti all'azione, costringendo i coniugi all'interno dell'abitazione. I rapinatori hanno immobilizzato e minacciato le vittime con una pistola semiautomatica e un taser, rubando una somma di denaro, una carabina e una collana d'oro.Dopo il crimine, le vittime sono state imbavagliate e rinchiuse in bagno. Fortunatamente, sono riuscite a liberarsi e a dare l'allarme. I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno avviato le indagini, raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza della zona.Grazie a un intenso lavoro investigativo, i Carabinieri sono riusciti a identificare due dei responsabili e a documentare il loro coinvolgimento nell'attività criminale. Durante le operazioni di arresto, sono stati rinvenuti presso le abitazioni dei due fermati numerosi oggetti utilizzati durante la rapina, tra cui uniformi fasulle e una pistola giocattolo.I due indagati sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Rovereto e le indagini proseguono per individuare eventuali complici. Si ricorda che la presunzione di innocenza rimane fino a una sentenza irrevocabile di condanna.