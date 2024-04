Quasi due quintali di marijuana sequestrati a Rosarno: arrestato pluripregiudicato

REGGIO CALABRIA - Nella mattinata di oggi, il Comando Provinciale di Reggio Calabria ha reso noto un importante sequestro di sostanze stupefacenti avvenuto a Rosarno. I Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro hanno arrestato un uomo del posto, già pluripregiudicato, accusato di detenzione illecita di ingenti quantitativi di marijuana, nonché di illecita detenzione di arma e munizioni comuni da sparo.L'operazione è scaturita da una serie di controlli svolti nella piana di Gioia Tauro, durante i quali i militari hanno focalizzato l'attenzione su alcune abitazioni. Con il supporto di una squadra dei Carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, hanno esteso la perquisizione alle pertinenze di una di esse, dove hanno fatto una scoperta sorprendente.All'interno di numerosi sacchi rinvenuti nelle esclusive pertinenze dell'abitazione, i Carabinieri hanno trovato quasi due quintali di marijuana, con un peso complessivo che supera i 188 kg. Inoltre, durante le ricerche, sono stati scoperti anche una ventina di grammi di hashish, un fucile da caccia e munizioni di vario calibro, per un totale di 80 colpi per armi comuni da sparo, tutti detenuti illecitamente.L'uomo arrestato, che si è dichiarato responsabile dello stupefacente, è stato subito portato in carcere in accordo con l'Autorità Giudiziaria di Palmi. Nonostante avesse provato a giustificare la presenza della droga con documenti considerati inadeguati dai Carabinieri, è scattato il provvedimento restrittivo nei suoi confronti.Tutto il materiale sequestrato è stato posto sotto sequestro e verrà sottoposto a successive analisi presso i laboratori specializzati dell'Arma, nell'ambito delle indagini in corso.