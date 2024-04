Peck presenta la sua proposta di picnic, arriva il Peck-Nic

Photo credits: fonte ufficio stampa Nemo Monti

Sapori en plein air. Con l'arrivo della bella stagione e il risveglio della natura Peck CityLife presenta il Peck-Nic celebrando questa tradizione con la qualità e l'eccellenza dei suoi prodotti La proposta di picnic della storica gastronomia milanese è stata pensata per trasformare il pranzo o l'aperitivo in un'esperienza rilassante e indimenticabile da vivere immersi nel verde del parco di CityLife.





Per la sua versione del picnic, Peck CityLife offre la possibilità di scegliere tra 6 proposte differenti formulate per 2 persone. Sarà inoltre possibile creare il proprio cestino ad hoc selezionando direttamente i prodotti che si desiderano dal banco gastronomia. Per gli amanti dei vini Peck propone in abbinamento al cestino i vini della sua cantina, dalla quale si potrà scegliere oltre a Champagne e Metodo Classico Italiano, vini Rose o vini bianchi.





Il servizio picnic è disponibile, dal martedì alla domenica, sia per pranzo che per aperitivo. Una volta prenotato, il cestino potrà essere ritirato direttamente da Peck CityLife, in Piazza Tre Torri, all'orario stabilito. Il cesto in vimini include, oltre alle pietanze, tovaglia, posate e bicchieri: tutto l'occorrente per vivere un'esperienza di qualità, unendo in un rito antico il piacere del cibo alla natura.





Il parco di CityLife, terzo più grande della città, si stende su una superficie di 17.000 mq ricca di una vegetazione autoctona fatta di alberi, prati, orti urbani, specchi d'acqua e piste ciclabili, su cui svettano le torri progettate dalle archistar di fama internazionale. Nel parco trovano collocazione le opere di arte contemporanea di ArtLine Milano, un progetto di arte pubblica del Comune di Milano articolato in oltre venti opere permanenti. La natura è arricchita dalla presenza degli Orti Fioriti, un'area verde di oltre 5.000 mq realizzata in collaborazione con Associazione Orticola di Lombardia che prevede coltivazioni di erbe aromatiche ed officinali, fiori e ortaggi





La proposta Picnic di Peck





Sei proposte compongono l'offerta Picnic di Peck: Golosi Sfizi, Passione Veggie, Weekend Gourmet, Sapore di Mare, Salumi e Baci e Made in Peck. Ogni cestino è ideato per soddisfare i palati più raffinati, garantendo un'esperienza gastronomica all'aperto unica nel suo genere. Tra le proposte troviamo piatti freschi come la caesar salad, lo storione alla catalana, il riso mare o il panino con il roast beef Peck; non mancano alcune delle icone di Peck, come i mondeghili, i gamberi in salsa cocktail, il Parmigiano Reggiano. Presenti anche i classici panini al latte di Peck, farciti con alcuni must della gastronomia, come bresaola, insalata russa, vitello tonnato e gamberi; ad accompagnarli pinzimonio, olive verdi o melone. Tra i dolci, la crostata ai lamponi o albicocche, plumcake all'arancia o macedonia di frutta. Prezzo a partire da 30€.





Picnic tailor made





Chi preferisse personalizzare il proprio cestino, può scegliere direttamente tra le proposte del banco gastronomia di Peck CityLife: un vero universo di sapori, dai celebri salumi e formaggi selezionati o prodotti da Peck, ai piatti della tavola calda (cotolette, arancini, parmigiana di melanzane…), alle proposte iconiche di Peck (insalata russa, vitello tonnato, gamberi in salsa cocktail, paté…).





Come funziona





Il cestino è disponibile su prenotazione, chiamando Peck CityLife al numero 0236642660 o scrivendo alla mail Peck.citylife@peck.it. Il cesto, completo di tutto l'occorrente per il Picnic, potrà essere ritirato il giorno e all'orario stabilito, sempre presso il negozio di CityLife.