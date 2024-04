Papa Francesco: fermare la spirale di violenza nel Medio Oriente

CDV - Durante il Regina Caeli, Papa Francesco ha lanciato un accorato appello per fermare la spirale di violenza che sta coinvolgendo il Medio Oriente, a seguito dell'attacco dell'Iran contro Israele.Il Pontefice ha espresso la sua preoccupazione e il suo dolore per l'aggravarsi della situazione in Israele a causa dell'intervento dell'Iran. Ha chiesto con forza che venga fermata ogni azione che possa alimentare ulteriore violenza, rischiando di precipitare la regione in un conflitto bellico ancora più devastante. Papa Francesco ha sottolineato che nessuno deve minacciare l'esistenza degli altri e ha invitato tutte le nazioni a schierarsi dalla parte della pace, sostenendo la coesistenza pacifica di israeliani e palestinesi in due Stati indipendenti, fianco a fianco e in sicurezza.Il Pontefice ha ribadito l'importanza di raggiungere al più presto un cessate il fuoco a Gaza e di avviare negoziati determinati per risolvere la crisi. Ha esortato anche ad aiutare la popolazione colpita da una catastrofe umanitaria e a liberare gli ostaggi rapiti mesi fa, esprimendo la sua profonda preoccupazione per la sofferenza che si sta vivendo nella regione.Infine, Papa Francesco ha concluso il suo appello con un forte richiamo alla pace, esortando a porre fine alla guerra, agli attacchi e alla violenza, e a favore del dialogo come unica via per raggiungere una soluzione pacifica ai conflitti nel Medio Oriente.