Operazione 'Mi Amor': smantellata rete criminale di sfruttamento della prostituzione

CATANIA - Il 9 aprile 2024 segna un importante passo nella lotta contro il crimine organizzato con l'operazione "Mi Amor", condotta dal Comando Provinciale di Catania - Caltagirone. Nell'ambito di questa operazione, nove persone sono state sottoposte a misure cautelari per associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione.Le indagini condotte hanno svelato un'organizzazione criminale dedita al reclutamento di donne provenienti dal Sud-America, principalmente dalla Colombia, indotte al meretricio. Le modalità operative dell'organizzazione erano estremamente organizzate, con un'attenzione particolare a tutti gli aspetti logistici e di marketing, compreso l'uso di siti online per attrarre clienti.Le due donne alla testa dell'associazione, anch'esse dedite alla prostituzione, coordinavano il reclutamento delle donne e il loro trasferimento in Italia, gestendo anche le loro necessità quotidiane una volta arrivate. Le vittime venivano spostate periodicamente tra varie città siciliane per evitare l'attenzione delle forze dell'ordine e garantire un costante turn-over di clientela.Durante la permanenza delle vittime, le organizzatrici fornivano loro servizi essenziali come accompagnamento presso esercizi commerciali, ricariche telefoniche e pagamento di bollette, tutto ovviamente a pagamento. Inoltre, le donne avviate al meretricio erano costrette a cedere parte dei loro guadagni all'organizzazione, che venivano trattenuti per il proprio profitto.L'ampio flusso di clientela e la presenza diffusa degli annunci online confermano l'ampia portata dell'attività criminale nelle città coinvolte, con Caltagirone al centro delle operazioni.In seguito all'esecuzione dell'ordinanza, due immobili utilizzati come "case di appuntamento" sono stati sequestrati, mentre alcune persone coinvolte sono state arrestate o sottoposte a arresti domiciliari o obblighi di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.L'operazione "Mi Amor" dimostra l'impegno delle autorità nel contrastare il fenomeno dello sfruttamento della prostituzione e nel perseguire coloro che ne traggono profitto, garantendo giustizia per le vittime e la sicurezza delle comunità coinvolte.