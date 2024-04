Operazione Antimafia: 11 arresti per corruzione e associazione mafiosa

TRAPANI - Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani ha portato a termine un'operazione contro l'associazione mafiosa che ha portato all'arresto di 11 persone. Le azioni si sono svolte nelle province di Trapani, Palermo, Como e Rimini, con il supporto dei Carabinieri di Palermo e di personale dell'Arma competente sul territorio.Le indagini, condotte dal Nucleo Investigativo di Trapani e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, hanno portato all'emissione di ordinanze di custodia cautelare personali nei confronti di 11 indagati, di cui 6 destinatari della custodia cautelare in carcere e 5 della misura degli arresti domiciliari. Altri 12 soggetti sono stati destinatari di informazioni di garanzia.Le accuse riguardano reati gravi, tra cui associazione mafiosa, corruzione, turbativa d'asta, trasferimento fraudolento di valori, ricettazione e autoriciclaggio. Le indagini hanno rivelato una presunta collaborazione tra membri della famiglia mafiosa di Salemi, esponenti di Cosa Nostra palermitana e imprenditori locali.Le attività illecite includono la tentata attribuzione fittizia di quote di una società di capitali a imprenditori palermitani, al fine di eludere le normative di prevenzione patrimoniale e di utilizzare fondi illeciti per acquisire supermercati in Sicilia occidentale. Inoltre, si è scoperta una turbativa d'asta per favorire imprenditori locali in gare pubbliche per la realizzazione di infrastrutture elettriche sull'isola di Favignana.È importante sottolineare che gli arrestati sono attualmente indagati e che la loro presunta colpevolezza sarà valutata in sede giudiziaria, nel rispetto dei principi di presunzione di non colpevolezza.