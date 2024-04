Occhic e Impulso, uscito il nuovo singolo dal titolo 'Sangue nelle Mani'

«Sangue nelle mani, ho ferito la mia donna, ma una lacrima, una sola, mi ha fatto pentire di ciò che ho fatto». È con questa confessione, tanto cruda quanto struggente, che Occhic e Impulso aprono la porta ad un doloroso viaggio nel cuore della violenza di genere, affrontando con delicatezza e coraggio una delle piaghe più atroci che affliggono la nostra società. In "Sangue nelle Mani", la musica diventa veicolo di una narrazione che non teme di esplorare le conseguenze devastanti e irreversibili di atti di violenza troppo spesso celati dietro la quotidianità delle porte chiuse, in un angolo oscuro delle nostre coscienze. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link «Sangue nelle mani, ho ferito la mia donna, ma una lacrima, una sola, mi ha fatto pentire di ciò che ho fatto». È con questa confessione, tanto cruda quanto struggente, che Occhic e Impulso aprono la porta ad un doloroso viaggio nel cuore della violenza di genere, affrontando con delicatezza e coraggio una delle piaghe più atroci che affliggono la nostra società. In "Sangue nelle Mani", la musica diventa veicolo di una narrazione che non teme di esplorare le conseguenze devastanti e irreversibili di atti di violenza troppo spesso celati dietro la quotidianità delle porte chiuse, in un angolo oscuro delle nostre coscienze. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link https://9uck1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGZDuKL51yw3oCxyOD/Lmp79KbrX-j5





La canzone si immerge nella mente e nel cuore di un uomo che, perso nel vortice della rabbia e dell'incomprensione, compie l'irreparabile: la vita di una donna, la sua ex partner, viene brutalmente interrotta dalla furia cieca dell’ego, della gelosia, del possesso. Ma il racconto non si ferma alla tragedia dell'atto, dando voce al tumulto interiore di colui che si ritrova con il "sangue nelle mani", incapace di convivere con il peso di un gesto estremo, conducendolo infine ad un tragico epilogo personale. Il brano diventa un viaggio angoscioso attraverso i corridoi bui del pentimento, dove la solitudine e il rimpianto si fanno compagni costanti. La consapevolezza della gravità del suo aberrante errore lo assale, mostrandoci che, oltre la violenza - che non è mai giustificabile -, esiste un abisso di sofferenza e perdita in cui anche l'autore dell'atto si perde.





Nel cuore del testo di "Sangue nelle Mani", troviamo versi che trasudano una disperazione cruda e un tormento che si annida nelle pieghe più oscure dell'anima. «Ho macchiato le mani di sangue e non so più dove potermi nascondere» rivela un senso di colpa insopportabile, una macchia che non può essere lavata via, né ignorata. Questa frase, carica di rimorso, dipinge l'immagine di un individuo in fuga non solo dal mondo esterno, ma soprattutto da se stesso, dalla propria coscienza che non concede tregua o rifugio.





«Mi prendo la mia vita con un gesto estremo e sopito» chiude il cerchio di questa tragica narrazione, sottolineando l'inevitabilità della fine scelta dall'artefice della violenza. Questo gesto, descritto come "estremo e sopito", riflette un ultimo tentativo di trovare pace, seppur attraverso un atto di definitiva disperazione. Questa decisione non è vista come una fuga, ma come l'unico percorso rimasto a un'anima ormai troppo lacerata per continuare a sopportare il peso di un crimine così atroce.





Entrambi questi versi, con il loro intenso carico emotivo, invitano l'ascoltatore ad una riflessione profonda sull'impatto devastante dei soprusi, non solo sulle vittime, ma anche su chi li compie.





Questa canzone scava a fondo, toccando corde molto complesse e penetrando un territorio raramente esplorato, addentrandosi nel vortice di un’esperienza profondamente travagliata. "Sangue nelle Mani" si avventura nell'animo di chi si ritrova, troppo tardi, a fare i conti con le conseguenze irreversibili delle proprie azioni, cercando di comprendere senza mai giustificare, di narrare senza mai legittimare, le tragiche spirali che possono nascere da momenti di perdita di controllo. È un monito in musica che risuona con urgenza, un appello straziante a riflettere sull'impatto devastante degli atti violenti, sulle cicatrici indelebili che lasciano dietro di sé e sulla necessità impellente di cercare vie di comunicazione più sane e costruttive, per prevenire che altre vite siano spezzate in un ciclo senza fine di dolore e rimpianto.





"Sangue nelle Mani" si rivela, allora, non solo come un manifesto di denuncia contro abusi perpetrati, ma anche come un amaro riflesso sul tormento di chi si trova a vivere con le conseguenze delle proprie azioni. L'uomo, incapace di sostenere il peso schiacciante della colpa, si avvia verso un'uscita altrettanto tragica, scegliendo di porre fine alla propria sofferenza in un gesto di estrema disperazione.





Attraverso questo brano, Occhic e Impulso non cercano di fornire giustificazioni o di alleggerire la gravità degli atti commessi; al contrario, ci confrontano con l'oscurità e le conseguenze devastanti degli abusi e dei soprusi, sottolineando l'assoluta necessità di prevenzione e di cambiamento culturale.





Questa canzone è un appello alla consapevolezza, un invito a guardare dentro di noi e intorno a noi, a riconoscere i segnali di pericolo e ad agire per proteggere le vite. "Sangue nelle Mani" è un grido affinché si rompa il silenzio, si superino gli stereotipi e si combatta uniti contro la violenza di genere, promuovendo relazioni sane e rispettose.





Occhic, al secolo Alessandro Federico D’Elia, ha sempre utilizzato la sua musica come un mezzo per esplorare e riflettere su tematiche profonde e talvolta scomode. Cresciuto a Ozieri e formatosi musicalmente tra pianoforte, canto e chitarra, ha fatto del suo approccio sincero e diretto un marchio di fabbrica del suo stile artistico. Con "Sangue nelle Mani", impreziosito dal featuring con il rapper Impulso, continua il suo viaggio di racconto emotivo, stavolta addentrandosi in una delle questioni più delicate e urgenti del nostro tempo.





Questo brano è un richiamo all'umanità che risiede in ognuno di noi, un invito a fermarsi, ascoltare, e riflettere sulle realtà devastanti di ogni tipo di sopraffazione. Attraverso le voci di Occhic e Impulso, siamo chiamati a confrontarci con le ombre più oscure della nostra società, quelle che troppo spesso preferiamo ignorare o nascondere dietro un velo di indifferenza. Ciascuna nota e parola di "Sangue nelle Mani" ci sfida a riconoscere l'urgenza di un cambiamento, a prendere posizione contro l'indifferenza e a promuovere un futuro dove rispetto e comprensione prevalgano su odio e abusi.





Nel tessuto di questa canzone, le confessioni diventano ponti: collegamenti tra cuori e menti, inviti a scavare nelle profondità della nostra coscienza collettiva e a interrogarci sul ruolo che ognuno di noi gioca nella perpetuazione o nell'interruzione di cicli di dolore. "Sangue nelle Mani" ci ricorda che la violenza lascia cicatrici non solo sulle vittime, ma penetra a fondo, lasciando segni indelebili su chi la compie e su chi ne è testimone.





Occhic e Impulso ci dimostrano che la musica può e deve essere uno strumento di dialogo, un mezzo per illuminare le tenebre e guidarci verso un domani più giusto. In un mondo troppo spesso diviso da muri di silenzio e incomprensione, "Sangue nelle Mani" è un richiamo a non voltare lo sguardo dall'altro lato, ma ad impegnarsi attivamente nella costruzione di una realtà dove ogni individuo può vivere libero dalla paura.





Questo brano, accompagnato dal toccante videoclip ufficiale diretto da Francesco Mura, è un monito a non sottovalutare il potere delle nostre azioni e delle nostre parole, un promemoria che nel cuore della notte più buia, la luce dell'empatia e della compassione può ancora trovare il modo di brillare.





"Sangue nelle Mani" ci esorta ad essere parte della soluzione, a unire le nostre voci in un coro che grida per il cambiamento, e a lavorare insieme per un futuro dove la violenza di genere, e qualsiasi altro tipo di violenza, saranno solo un doloroso ricordo del passato.





Occhic, al secolo Alessandro Federico D’Elia, nasce ad Ozieri, in provincia di Sassari, nel 1992. Sin da piccolo, la sua passione per la musica lo porta a suonare diversi brani ad orecchio con la pianola. La sua formazione musicale prende il via tra il 2005 e il 2006 con lo studio di pianoforte e solfeggio presso l'accademia “Per Elisa”, dove inizia anche a calcare i primi palchi. Parallelamente, approfondisce lo studio del canto e, negli anni successivi, si dedica alla chitarra moderna, arricchendo ulteriormente il suo bagaglio artistico. La sua carriera riceve una svolta significativa nel 2017, anno in cui si guadagna la semifinale ad Area Sanremo. Ritorna sullo stesso palco l'anno seguente con l'inedito "Amore sposami", confermando la sua presenza tra i semifinalisti nazionali del noto concorso. Oltre alla musica, Occhic esprime la sua vena artistica attraverso la realizzazione di un cortometraggio sul tema dell'alcol alla guida, dimostrando una sensibilità particolare per le questioni sociali. Il 2018 segna l'inizio di un nuovo capitolo con la lavorazione del suo primo album, "Ribelle", che raccoglie 9 tracce di vario genere, dal pop al blues, dal jazz al country. Quest'opera rappresenta un'espressione molto personale dell'artista, che vuole raccontarsi attraverso la musica, interpretando esperienze e sentimenti condivisi con amici e familiari. L'album, realizzato presso l'Eyesstudio di Sassari sotto la guida di Matteo Sechi, riflette la passione e l'impegno di Occhic nel suo percorso musicale. Dal 2020, Occhic si dedica al suo secondo album, "Nomen Omen", che esplora generi che spaziano dal rock al grunge, dal jazz all'hip hop, e ritmi latini, uscito con Rehegoo Music Group, etichetta londinese co-fondata da Marco Rinaldo e Quincy Jones. Questo progetto, come i precedenti, conferma l'eclettismo e la ricerca continua di Occhic nel campo musicale. Il terzo album, "Il diario dei Pensieri", anticipato rispetto alla programmazione iniziale a causa dei tempi attuali, testimonia la volontà di Occhic di confrontarsi con le sfide del presente e di offrire un contributo significativo attraverso la sua arte. Con l'aggiunta di tre nuovi brani, il disco si propone come una riflessione profonda sui temi della vita contemporanea, segnando un ulteriore passo nell'evoluzione artistica di Occhic, un musicista che continua a sorprendere e a commuovere con la sua autenticità e sensibilità. Nel 2024, esce in tutti i digital store “Sangue nelle Mani”, un brano, scritto e interpretato con il rapper Impulso, che esplora con delicatezza e coraggio l’altra faccia della violenza, cercando di comprendere senza mai giustificare, di narrare senza mai legittimare, le tragiche spirali che possono nascere da momenti di perdita di controllo. Nella sua continua ricerca artistica e personale, Occhic dimostra di non temere di affrontare tematiche complesse e attuali, cercando sempre di toccare l'animo umano nelle sue molteplici sfaccettature. "Sangue nelle Mani" non fa eccezione: rappresenta un punto di svolta nel suo percorso, dove la musica si fa portavoce di una consapevolezza sociale profonda, invitando all'empatia e alla comprensione. Ogni progetto di Occhic è un tassello di un mosaico che disegna il ritratto di un artista eclettico, sensibile e coraggioso, capace di navigare tra i generi musicali con la stessa facilità con cui esplora le profondità dell'animo umano. Il suo impegno non è solo quello di produrre musica, ma di lasciare un'impronta significativa, di stimolare riflessioni e di promuovere un cambiamento positivo attraverso le sue parole e le sue note. Nel panorama musicale italiano, Occhic si conferma come una voce unica e indispensabile, un artista che, attraverso i suoi brani, cerca di illuminare le ombre del mondo, dimostrando che la musica può essere molto più di semplice intrattenimento: può essere un ponte, un luogo di incontro e di dialogo, un faro nella notte per chi cerca una via verso la luce.