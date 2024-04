Nuove misure sul lavoro e bonus da 100 euro: le proposte di Meloni

ROMA - Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a una serie di misure economiche volte a sostenere i lavoratori dipendenti a basso reddito, incentivare l'occupazione giovanile, femminile e di categorie svantaggiate, nonché promuovere lo sviluppo economico nel Mezzogiorno.Il primo provvedimento chiave è un bonus da 100 euro che sarà erogato nel 2025 ai lavoratori dipendenti con redditi fino a 28.000 euro, che abbiano coniuge e almeno un figlio a carico, o ai monogenitori con un unico figlio. Questa agevolazione mira a fornire un sostegno aggiuntivo a coloro che si trovano in situazioni economiche più fragili, contribuendo così a mitigare gli effetti delle difficoltà finanziarie.Parallelamente, è stato varato un piano di maxi-sgravi fiscali fino al 120% per due anni per le imprese che assumono giovani, donne e alcune categorie di lavoratori svantaggiati. Questo incentivo mira a stimolare l'occupazione e a favorire l'inserimento lavorativo di gruppi tradizionalmente a rischio di esclusione dal mercato del lavoro.Inoltre, è stata annunciata una riforma delle Politiche di Coesione, volta a promuovere lo sviluppo economico e sociale delle regioni del Sud. Questa iniziativa mira a contrastare le disuguaglianze territoriali e a promuovere un equilibrio nella distribuzione delle risorse e delle opportunità su tutto il territorio nazionale.Il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, ha sottolineato che il bonus da 100 euro è solo il primo passo di una serie di interventi mirati a sostenere le fasce medio-basse della popolazione. Ha anche indicato la volontà del governo di consolidare le aliquote dell'IRPEF e di continuare a promuovere misure a favore del ceto medio.Infine, per quanto riguarda il Superbonus assunzioni, Leo ha confermato che l'attuazione della misura è in attesa di un decreto ministeriale del Ministero dell'Economia e del Ministero del Lavoro, che stabilirà le regole di applicazione retroattive dal gennaio 2024. Questa misura è progettata per incentivare ulteriormente l'occupazione e supportare la ripresa economica del Paese.