“Les mots”, in radio il nuovo singolo di Lemó





Dal 12 aprile 2024 sarà in rotazione radiofonica “Les mots”, il quarto singolo di Lemó estrato dal suo album d'esordio “Chi l'avrebbe mai deto!”. “Les mots” è una canzone che parla di due anime che si sforano, senza mai parlarsi, trovando un canale comunicatvo nella loro comune insicurezza. Lei però ben presto va via, trascinata da un futuro che sente migliore. E c’è appena il tempo di un abbraccio sincero per augurarsi buona fortuna, dentro l’abbraccio ancora più grande di Bologna e dei suoi colori. Spiega l'artsta a proposito del brano: “Un amore appena sforato, una delle tante storie che atraversano Bologna, da sempre avanguardia di sogni e di colori”.

Il videoclip di “Les mots” vuole essere un omaggio a Bologna, che viene descrita per l’abbagliante miscuglio di stagioni, di speranze e di colori che l’atraversano. Una bellezza ancor più sorprendente per chi viene da molto lontano