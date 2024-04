Ivan Pizzimenti, uscito il nuovo singolo dal titolo 'Resterò'

Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito in questi giorni, su tutte le piattaforme di streaming digitale e dal 19 in rotazione radiofonica, il nuovo singolo di Ivan Pizzimenti dal titolo "Resterò". Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito in questi giorni, su tutte le piattaforme di streaming digitale e dal 19 in rotazione radiofonica, il nuovo singolo di Ivan Pizzimenti dal titolo "Resterò".





"Resterò" è un brano che affronta il tema struggente di un amore che, nonostante esista e sia profondo, non può mai sbocciare pienamente a causa di ostacoli insormontabili come la distanza e le circostanze avverse. La canzone è intrisa di una malinconia dolce-amara, che parla di un sentimento forte e genuino, ma condannato a rimanere nel limbo dell’impossibilità.





Le parole del brano trasmettono una gamma di emozioni complesse, dalla speranza all’angoscia, dall’amarezza alla rassegnazione. Si parla di desiderio e di sogni infranti, di un amore che brucia nel profondo del cuore ma che è costretto a restare relegato nell’ombra, privo di una possibilità concreta di realizzazione.





La distanza fisica può essere un muro invalicabile che separa due anime che battono all’unisono, mentre le circostanze sfavorevoli possono complicare ulteriormente le cose, intralciando la via verso una possibile unione. La consapevolezza di questo ostacolo insormontabile può causare un dolore profondo, ma al contempo una sorta di accettazione rassegnata della situazione.





Commenta l’artista a proposito del brano: "Il progetto nasce in Up Music nel 2023 e rappresenta per me un grande motivo di orgoglio e soddisfazione, scritto da Vittorio Valenti e composto da Sabatino salvati, spero possa piacere e prendere più persone possibili".





Per quel che riguarda Ivan Pizzimenti, nasce il 28 ottobre 1999 a Reggio Calabria. Studia canto dal 2006 presso l’Associazione A.M.S. di Reggio di Calabria sotto la guida del Maestro Giovanna Gilda Severino. Ha partecipato al "1° stage Città di Fasano", organizzato dalla talent scout Isabella Abiuso, con docenti del calibro di M° Pietro Mazzocchetti, Gatto Panceri, Valeria Rossi, Pietro Foresti, M° Ciro Barbato, M° Mario Brancaccio. Le audizioni finali si sono tenute alla presenza del promoter Marcello Balestra della Warner Music e del regista televisivo Alberto Boi. Ha ricevuto schede di valutazione con giudizi lusinghieri sulla tecnica vocale, intonazione, presenza scenica, look, portamento. Nel 2014 partecipa al Pop Music Festival Finale al Teatro Vortex Roma- con il brano inedito "Crescerò" di Giovanna Gilda Severino e Giuseppe Pirrotta. Nel 2016 partecipa selezioni per X Factor presso il Palalottomatica a Roma e nel 2023 partecipa selezioni per X Factor presso l’Allianz Cloud.