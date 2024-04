Israele si scusa per la morte di operatori umanitari a Gaza, gli Usa chiedono un'indagine

Israele ha espresso scuse per la morte di sette operatori umanitari di World Central Kitchen a Gaza, definendo l'incidente "un grave errore". Tuttavia, il WCK ha insistito sull'importanza di condurre un'indagine indipendente sull'accaduto.Il Segretario di Stato USA Blinken ha annunciato che gli Stati Uniti rivedranno l'inchiesta condotta da Israele sull'incidente. Dopo le pressioni degli Stati Uniti, Israele ha deciso di riaprire il valico di Erez per consentire il passaggio di aiuti umanitari a Gaza.Nel frattempo, il Presidente Biden ha scritto ai leader di Egitto e Qatar, esortandoli a fare pressione su Hamas per raggiungere un accordo con Israele riguardo agli ostaggi detenuti.Nel contesto di queste tensioni, è stata chiusa la sede dell'ambasciata israeliana a Roma insieme ad altre 30 ambasciate in tutto il mondo.Il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che chiede che Israele sia ritenuto responsabile di eventuali crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi a Gaza. Tel Aviv ha commentato definendo tale risoluzione "anti-israeliana".