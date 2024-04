Israele: risponderemo all’attacco iraniano

Il capo di stato maggiore dell'esercito israeliano, Herzi Halevi, ha avvertito che Israele risponderà all'attacco dell'Iran, dopo che la base dell'aviazione di Nevatim è stata presa di mira da droni e missili iraniani. Halevi ha dichiarato che il lancio di numerosi droni e missili nel territorio israeliano non resterà senza risposta. In risposta a tali minacce, le difese aeree dell'Iran sono state poste in stato di massima allerta. Il portavoce della Casa Bianca, John Kirby, ha affermato che il presidente USA non vuole un'escalation del conflitto in Medio Oriente e si è fiducioso che il Primo Ministro israeliano Netanyahu sia consapevole di tali preoccupazioni, dopo averne discusso ripetutamente con lui. La situazione rimane tesa, con il timore di un possibile attacco israeliano imminente e il tentativo degli Stati Uniti di mitigare la crisi.