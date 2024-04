Inter fb

MILANO - Il pareggio tra Inter e Cagliari, con il punteggio finale di 2-2, lascia immutati i 14 punti di distacco tra la capolista nerazzurra e i cugini inseguitori. Questo significa che nella sfida del 22 aprile, il derby, la squadra di Simone Inzaghi dovrà assicurarsi i tre punti per vincere matematicamente lo scudetto numero 20 nella storia del club.Al Giuseppe Meazza, i nerazzurri vanno in vantaggio nel primo tempo grazie a Marcus Thuram, ma poi si fanno sorprendere a metà ripresa da una zampata di Eidor Shomurodov. Un tocco di braccio in area di Yerry Mina porta subito al 2-1 di Hakan Calhanoglu su rigore, tuttavia all'82' Nicolas Viola sfrutta un atteggiamento superficiale della difesa di casa e pareggia, fissando il risultato sul 2-2.