Inizia la raccolta delle primizie di ciliegie in Puglia: anticipo di due settimane

BARI - Con l'avvicinarsi della primavera, l'agricoltura pugliese si prepara per una campagna 2024 che si annuncia anticipata rispetto agli anni precedenti. Il caldo anomalo delle scorse settimane ha accelerato i tempi di maturazione, portando alla raccolta delle prime ciliegie già questo mese, con un anticipo di circa due settimane rispetto alla consueta stagione.L'attesa è alta e le prospettive sono ottimistiche per gli agricoltori della regione, in particolare per Op Agritalia, organizzazione di produttori pugliesi. Il presidente Michele Laporta commenta positivamente: "Quest'anno la stagione parte con un netto anticipo, complice soprattutto il clima favorevole. In ogni caso dipenderà tutto dall’andamento climatico dei prossimi giorni".Le ciliegie si presentano con una colorazione uniforme e di buona consistenza, con calibri che variano tra 28 e 32 millimetri per le varietà tradizionali e da 28 a 30 per quelle a basso contenuto in freddo. Nonostante i quantitativi siano contenuti, essendo una primizia prodotta in un'unica azienda, la NaturaViva di Bisceglie, l'impianto ha una produttività che va da 300 ai 500 chili al giorno.Laporta sottolinea l'importanza degli sforzi compiuti dagli imprenditori locali per garantire un prodotto di alta qualità come la ciliegia: "Questa produzione non ha subito gli attacchi della tecnologia, dato che è destinata esclusivamente al consumo fresco. Tutto ciò richiede un'accuratezza nelle fasi di coltivazione e di raccolta facilmente riscontrabile, per cui la mano dell’uomo non può essere sostituita dalle macchine".L'ottimismo è palpabile, anche se ci sono incertezze sui prezzi e sulla qualità che il mercato stabilirà. Laporta annuncia che le ciliegie verranno commercializzate con il brand 'La Prima', e si augura che il buon inizio possa portare ad una stagione di successo: "Le prospettive sono interessanti. Il prodotto si presenta di buona qualità e avrà anche una discreta pezzatura. Sui quantitativi siamo ottimisti, contiamo di commercializzare due mila quintali di ciliegie".Con il 37% della produzione nazionale, la ciliegia pugliese è molto apprezzata sul mercato italiano ed europeo. I consumatori potranno presto gustare le prime ciliegie italiane dell'anno, portando un assaggio anticipato dell'estate nelle loro tavole.