Hamas studia controproposta israeliana per cessate il fuoco a Gaza

Hamas ha dichiarato di aver ricevuto e di essere attualmente al lavoro nello studio dell'ultima controproposta israeliana riguardante un potenziale cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi. Khalil al-Hayya, vice capo del braccio politico di Hamas a Gaza, ha comunicato in una breve dichiarazione l'arrivo della risposta ufficiale alla proposta di cessate il fuoco presentata da Hamas ai mediatori egiziani e del Qatar il 13 aprile. "Il movimento - ha affermato al-Hayya - studierà questa proposta e, successivamente, presenterà la propria risposta".Petroliera "Andromeda Star" Colpita da Missili al Largo dello YemenLa petroliera "Andromeda Star" è rimasta danneggiata dopo essere stata bersagliata due volte con missili multipli al largo della costa dello Yemen. L'attacco, avvenuto nel Mar Rosso, è stato rivendicato dal gruppo yemenita Houthi, sostenuto dall'Iran. L'incidente evidenzia ulteriormente le tensioni nella regione e il rischio per la sicurezza delle rotte commerciali internazionali.Centinaia di Terroristi si Arrendono a GazaIl capo di stato maggiore israeliano Herzi Halevi ha informato il gabinetto di sicurezza che centinaia di terroristi si stanno arrendendo a Gaza. Questo sviluppo potrebbe rappresentare un cambiamento significativo nel conflitto in corso, anche se rimane da vedere quale impatto avrà sulle operazioni militari e sulla situazione complessiva nella regione.