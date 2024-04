Furto di occhiali da vista: tre arresti per un valore di oltre 50mila euro

FIRENZE - Il Comando Provinciale di Firenze ha annunciato che i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Firenze, con il supporto dei militari della Compagnia CC di Pisa e del personale della Polizia di Frontiera Aerea di Pisa, hanno eseguito tre arresti in seguito a un furto con spaccata perpetrato ai danni del negozio di ottica "Bottega di Sguardi", situato nella centralissima via Marconi, durante la notte del 26 marzo scorso.I tre uomini, di età compresa tra i 33 e i 43 anni e senza fissa dimora, sono stati fermati con l'accusa di furto aggravato. L'episodio ha visto gli indagati utilizzare una Fiat 500 rossa come ariete per sfondare la porta d'ingresso del negozio e asportare occhiali da vista per un valore stimato di oltre 50mila euro.Le indagini hanno rivelato l'esistenza di un sodalizio criminale che si era spostato in Toscana il 15 marzo scorso e aveva pianificato con cura il furto nelle province di Pisa e Firenze. Dopo aver rubato la Fiat 500 a Scandicci nella notte del furto, i tre si sono diretti a via Marconi, dove hanno commesso il furto utilizzando l'autovettura e un grosso tronco di legno come arieti.I Carabinieri sono riusciti a bloccare i tre indagati all'interno del gate dedicato alle partenze internazionali dell'Aeroporto "Galileo Galilei" di Pisa, dove stavano cercando di imbarcarsi su un volo diretto a Bucarest. Durante la perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di parte della refurtiva, quattro paia di occhiali griffati inseriti nei bagagli a mano.La refurtiva recuperata è stata posta sotto sequestro in attesa di essere restituita al legittimo proprietario. Attualmente, i tre arrestati sono detenuti in attesa di ulteriori sviluppi nelle indagini.