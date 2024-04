Dramma familiare nella tarda serata in Valtellina: giovane uccide lo zio durante una lite

Nella quiete notturna della provincia di Sondrio, precisamente a Poggiridenti, un tragico evento ha scosso una famiglia, trasformando una lite domestica in una tragedia senza precedenti. Nel corso di una discussione accesa all'interno di un'abitazione, un giovane ha ceduto alla furia e ha impugnato un coltello, infliggendo un mortale colpo alla gola dello zio.Nonostante l'immediato intervento dei familiari presenti, che hanno prontamente allertato i soccorsi, ogni tentativo di salvare la vita della vittima, un cinquantenne, è stato vano. L'orrore del crimine ha richiesto l'intervento dei carabinieri del Comando provinciale di Sondrio, i quali, insieme al magistrato di turno della Procura di Sondrio, Piero Basilone, hanno avviato un'indagine serrata per far luce su questo tragico episodio.Il presunto assassino è stato immediatamente detenuto e condotto alla caserma Alessi per essere interrogato. Nel frattempo, la dimora teatro del terribile delitto è stata posta sotto sequestro, mentre gli investigatori cercano di sviscerare le ragioni di una lite che ha avuto esiti così nefasti.Al momento, il movente di questo atto di violenza estrema rimane avvolto nel mistero. Le indagini della Procura di Sondrio, con a capo il magistrato Piero Basilone, mirano a gettare luce su questo dramma familiare, offrendo giustizia e risposte a una comunità sconvolta da un evento tanto tragico quanto insensato.