Coppia di anziani uccisa dall’ariete in Nuova Zelanda

“Sono brave persone. Hanno più di 80 anni e non se lo meritano”, ha detto. “Tutti sono sotto shock per quello che è successo. Sono molto turbati”. Giovedì mattina la polizia ha trovato due corpi in un recinto nella proprietà Waitākere. Il signor e la signora Hansen hanno vissuto per otto anni nella proprietà sulla Anzac Valley Road a Waitākere, a circa 30 minuti da Auckland, e avevano pecore, bovini e polli, ha detto. La polizia ha rinvenuto due corpi in un recinto alle 7.30 di giovedì. La polizia neozelandese ha confermato che in quel momento si trovava un ariete nel recinto e che una terza persona aveva riportato ferite lievi dopo essere stata attaccata.





Sembra che il signor Hansen sia andato a dare da mangiare al montone, ma non sia tornato e la signora Hansen sia stata uccisa mentre andava a cercarlo. Secondo quanto ricostruito quando è stato assalito l’uomo, il montone lo ha sollevato da terra, catapultandolo ad alcuni metri di distanza causandone la caduta. "Una volta che il nostro staff è arrivato sulla scena, anche loro sono stati affrontati e attaccati dall'ariete", si legge in una nota".





Durante la valutazione del rischio, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, l'ariete è stato colpito ed è morto sul posto. La polizia sta indagando "per stabilire l'insieme completo delle circostanze relative a ciò che è accaduto nel paddock" e ha detto che gli esami post mortem verranno effettuati venerdì.

Ha avuto tragiche conseguenze l’inconsueta aggressione subita da una coppia di anziani in Nuova Zelanda che si ritengono siano stati uccisi da un ariete. Racconta venerdì 19 aprile 2024 quanto accaduto il quotidiano neozelandese Stuff, a Alfred Helge Hansen ed alla moglie Gaye Carole Hansen. Il nipote delle vittime, Dean Burrell, agente di polizia, ha confermato che erano agricoltori per hobby in pensione e che la loro morte era collegata a un animale.