Stati generali a Milano di Forza Italia: focus sul lavoro e l'economia

MILANO - Forza Italia - PPE ha tenuto oggi, 13 aprile, a Milano, i suoi Stati generali, presieduti dal suo segretario generale e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. La convention ha visto la partecipazione di operatori economici, rappresentanti sindacali, rappresentanti regionali, e associazioni di categoria, con l'obiettivo di affrontare le problematiche legate al mondo del lavoro, alla sicurezza, e all'import-export dei prodotti Made in Italy.La presidente rappresentante in Italia dell'agenzia United Towns Agency for North-South Cooperation, Rossana Rodà, ha definito il congresso come un momento di confronto non politico, ma di discussione su tematiche di interesse comune. Si sono affrontate questioni di sviluppo, integrazione, e diritti del lavoro delle donne, ritenute penalizzate rispetto agli uomini, con l'idea che tali temi appartengano a tutti, al di là delle appartenenze politiche.Tra i partecipanti, una delegazione di imprenditori nigeriani, integrati da oltre 40 anni in Italia, ha portato la propria esperienza e prospettiva al dibattito.L'evento ha rappresentato un'occasione importante per approfondire e discutere le sfide e le opportunità legate al mondo del lavoro e all'economia, con lo sguardo rivolto alla costruzione di soluzioni condivise e inclusive.