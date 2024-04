Comunali di Bari, Laforgia indietreggia ma resta a disposizione del centrosinistra

NICOLA ZUCCARO - "Rimetto la mia candidatura a Sindaco alle forze politiche che me l'hanno chiesta e l'hanno sostenuta ad oggi". E' quanto chiosato ieri sera da Michele Laforgia nell'incontro con la stampa a due giorni di distanza dal 7 aprile, data nella quale si sarebbero dovute celebrare le Primarie che avrebbero dovuto individuare il candidato del centrosinistra per la corsa a Sindaco di Bari nella tornata elettorale dell'8 e del 9 giugno 2024. - "Rimetto la mia candidatura a Sindaco alle forze politiche che me l'hanno chiesta e l'hanno sostenuta ad oggi". E' quanto chiosato ieri sera da Michele Laforgia nell'incontro con la stampa a due giorni di distanza dal 7 aprile, data nella quale si sarebbero dovute celebrare le Primarie che avrebbero dovuto individuare il candidato del centrosinistra per la corsa a Sindaco di Bari nella tornata elettorale dell'8 e del 9 giugno 2024.





Una decisione - spiega Laforgia - presa per riportare il dialogo all'interno della stessa coalizione a seguito delle frizioni emerse tra PD e M5S nei giorni scorsi e che hanno pregiudicato, alla luce di una sopraggiunta tempesta giudiziaria, il regolare quanto sereno svolgimento delle Primarie con il conseguente annullamento delle stesse. Un passo di lato che non è il ritiro a vita privata, come ha chiarito il noto penalista, ma un atto utile a rimettere in discussione i criteri per la scelta del candidato del centrosinistra in attesa di sapere se e a quali condizioni, gli sarà chiesto un impegno in prima persona nelle imminenti elezioni amministrative di Bari.