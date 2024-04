Attacco ucraino con droni: due morti nella regione russa di Belgorod

BELGOROD - Un attacco ucraino con droni nella regione russa di Belgorod ha causato la morte di due persone, secondo quanto annunciato dal governatore Vyacheslav Gladkov. L'attacco ha provocato il rilascio di due ordigni esplosivi, causando un incendio in un edificio residenziale privato. Le vittime sono state identificate come una donna che si stava riprendendo da una frattura al femore e un uomo che si prendeva cura di lei.Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha nuovamente sollecitato la necessità di "sistemi di difesa aerea" per proteggere le vite umane. Zelensky ha sottolineato l'importanza di ricevere il supporto internazionale per contrastare l'invasione russa, affermando che gli Stati Uniti invieranno immediatamente forniture se la Camera approverà la richiesta di nuovi fondi per aiutare Kiev a respingere l'aggressione russa.La situazione nella regione continua a essere tesa, con entrambe le parti che cercano il sostegno internazionale per le rispettive cause. Resta da vedere come si evolveranno gli sviluppi e quali azioni verranno intraprese per garantire la sicurezza e la stabilità nella regione.