Annachiara Cecere, venerdì 19 aprile uscirà il nuovo singolo dal titolo 'Verso un Sole'

Novità nel panorama musicale nazionale: dal 19 aprile 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica "Verso un Sole", il nuovo singolo di Annachiara Cecere.





"Verso un Sole" è un brano autobiografico che parla dell’esigenza di trovare la luce in fondo al tunnel e di sconfiggere il buio. Gli attimi di spensieratezza vengono rappresentati da un sound a tratti cinematografico che riporta a momenti felici costruiti con la musica e con autenticità.





Commenta l’artista a proposito del brano: "Con questo brano parla della gioia di tornare a vivere, avendo un certo tipo di consapevolezza di obiettivi, proprio attraverso la mia arte. Ad oggi viviamo in un mondo dove tutti proviamo a dire qualcosa, ma siamo in pochi a lanciare dei veri messaggi e ad apprendere dalla vita, l’importanza di essere se stessi al 100%".





Il videoclip di "Verso un Sole" vede al centro della scena Annachiara Cecere. L’elemento chiave del racconto è lo specchio che rappresenta il coraggio di guardarsi dentro ed accettarsi per ciò che si è, vedendo finalmente la felicità e la speranza. La scelta del colore, un misto fra blu e verde, identifica i momenti di versatilità emotiva dell’artista. La cornice e lo specchio esprimono la libertà di Annachiara che finalmente riesce ad uscire dalla quotidianità e ad esplorare sé stessa.





Per quel che riguarda la giovane cantautrice salernitana Annachiara Cecere, classe 97, si avvicina alla scrittura e al mondo del canto iniziando a prendere lezioni a 20 anni presso il Francesco Ruocco Vocal Studio di Salerno. Dopo 3 anni di studi inizia a pubblicare alcuni brani. Ha all’attivo due inediti dal titolo "Una luna blu" e "Stasera non ti giudico", che hanno ottenuto, in particolare il secondo, ottimi riscontri sui social superando su YouTube il milione di stream e 1 milione e mezzo su TikTok, facendosi notare anche da Exclusive Magazine che l’ha nominata fra i 5 emergenti più promettenti. Nell’estate 2023 escono i brani "Non cercarmi mai" e "Lasciati andare" che hanno ottenuto ottimi riscontri nella Top 30 Emergenti e nella classifica Pop Web. Il terzo singolo del 2023 "Dimmi adesso" ottiene ottimi risultati anche su YouTube ricevendo quasi 1400 like. Chiude il 202 con "Dannato mistake" riconfermandosi nuovamente nelle classifiche ed anche sui social ed inaugura il 2024 con i brani "Persa Nel rumore" e "23 drammi".