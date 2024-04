Agricoltura, previsto un raccolto di qualitá per le Prugne della California

Photo credits: CaliforniaPruneBoard., fonte ufficio stampa BPress

La fioritura dei pruni è una tappa importante nel ciclo di coltivazione dei frutteti di Prugne della California: pratiche agricole diligenti in questa fase sono fondamentali per assicurare il miglior raccolto nei prossimi mesi. I coltivatori del California Prune Board monitorano attentamente il clima e l'attività delle api per l'impollinazione, al fine di garantire un'allegagione di qualità costante. La fioritura dei pruni è una tappa importante nel ciclo di coltivazione dei frutteti di Prugne della California: pratiche agricole diligenti in questa fase sono fondamentali per assicurare il miglior raccolto nei prossimi mesi. I coltivatori del California Prune Board monitorano attentamente il clima e l'attività delle api per l'impollinazione, al fine di garantire un'allegagione di qualità costante.





"La fioritura non solo mette in mostra la bellezza della natura, ma indica anche l'inizio di un'altra stagione per il gusto distintivo e le grandi dimensioni delle Prugne della California prodotte dai nostri coltivatori. L'abilità nella coltivazione dei frutteti, supportata dagli investimenti del settore nella ricerca e l'attenta promozione tramite piani strutturati di marketing, è ciò che rende uniche le Prugne della California" spiega Donn Zea, Executive Director California Prune Board.





Con una combinazione di esperienza, innovazione e impegno nella garanzia degli standard di produzione più elevati, la California è pronta a fornire anche quest'anno prugne essiccate di prima qualità che delizieranno i consumatori di tutto il mondo. I coltivatori di Prugne della California producono responsabilmente prugne essiccate di prima qualità e rimangono ottimisti riguardo alla stagione a venire.





L'industria delle Prugne della California si conferma in equilibrio sul mercato grazie a oltre 100 anni di esperienza, alla creazione di una solida domanda e al mantenimento di un'attenta gestione delle scorte. Con i più alti standard di coltivazione e un sistema di essiccazione a tunnel a clima controllato, la differenza della California si conferma anche quest'anno in qualità di produttore di prugne essiccate naturalmente dolci che raggiungono ogni anno in sicurezza 60 paesi a livello globale.