A SOL debutta la 'MixOilogy', cocktail con Olio d’Oliva

Parte da Verona "MixOilogy", la nuova tendenza dell'utilizzo dell'olio nei cocktail, che vedrà all'Evoo Bar di SOL, 28° International Olive Oil Trade Show, in programma dal 14 al 17 aprile a Veronafiere, in concomitanza con Vinitaly, due bartender creare drink innovativi nei quali l'olio di oliva diventa un ingrediente, mescolato con un superalcolico.





"Il nome, MixOilogy, è stato inventato dalla nostra associata Daniela Ferrando, che ha appunto voluto coniugare il concetto di mixology con quella dell'olio – spiega Gabriella Stansfield, presidente dell'Associazione italiana Donne dell'Olio, organizzazione no profit che proporrà il percorso durante la manifestazione – Abbiamo scelto di presentare questa iniziativa a SOL per il prestigio della rassegna internazionale, che si conferma una vetrina di primo piano per lanciare nuove idee".





E tre, in particolare, saranno gli appuntamenti in programma all'Evoo Bar (Area C di Veronafiere, all'interno di SOL) in cui i due bartender, Edoardo Bullio e Ludovico Di Clemente – presenteranno le loro creazioni, dialogando con due esperte assaggiatrici di olio di oliva, Maria Antonietta Palumbo e Antonietta Mazzeo.





Il primo è previsto domenica 14 aprile alle ore 16, con Edoardo Bullio, bartender del Romeo Cocktail Bar di Verona, che presenterà il cocktail "Nin", studiato insieme allo chef stellato Terry Giacomello e omaggio al ristorante stellato di Brenzone sul Garda.





Martedì 16 aprile (ore 16), sarà la volta di Ludovico Di Clemente, bartender e patron di Adelante Caffè di Tocco da Casauria (Pescara) che presenterà il cocktail "Marticino", a base di gin e olio evo Leccino. Terzo appuntamento, sempre con Ludovico Di Clemente, mercoledì 17 aprile (ore 16), e il cocktail "Tocco Basil Fizz", con olio versato a crudo in fase di preparazione.





Le ricette elaborate al primo evento di "MixOilogy" saranno trasmesse agli sponsor che contribuiranno all'iniziativa e che sono espositori del 56° Vinitaly: Azienda Bordiga 1888, Sevigin Sevi, Vodka Moletto.





Inaugurazione 28° SOL, International Olive Oil Trade Show, lunedì 15 aprile ore 11:45 con il convegno "La nuova geografia dell'olio di oliva mondiale, tra produzione e consumo".