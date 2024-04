A Bologna con la Bio-Mobile

Bioland Südtirol, insieme all'associazione Bioland Germania, si è aggiudicata il bando per la realizzazione di un progetto di marketing sul biologico (Promozione dei prodotti agricoli, AGRIP) il cui obiettivo è quello di aumentare il consumo e le vendite di prodotti biologici in Italia e Germania tra il 2023 e il 2026, nonché di rafforzare la consapevolezza e la conoscenza degli standard biologici nell'UE, in particolare di Bioland. Bioland Südtirol, insieme all'associazione Bioland Germania, si è aggiudicata il bando per la realizzazione di un progetto di marketing sul biologico (Promozione dei prodotti agricoli, AGRIP) il cui obiettivo è quello di aumentare il consumo e le vendite di prodotti biologici in Italia e Germania tra il 2023 e il 2026, nonché di rafforzare la consapevolezza e la conoscenza degli standard biologici nell'UE, in particolare di Bioland.





Il punto centrale della campagna "Più biologico regionale in Europa” è un tour con una Bio-Mobile (una VW ID-Buzz con rimorchio) che sosterà in 15 città italiane e che ha già fatto tappa a Bolzano, Verona, Milano e a Bologna, e che poi raggiungerà anche Torino e Padova prima dell’estate.





Dal 9 al 14 aprile 2024, presso il Centro Commerciale Centronova, i consumatori hanno potuto assaggiare deliziosi prodotti biologici, assistere agli show cooking, immergersi nella realtà virtuale con occhiali VR, e informarsi sulla realtà Bio in Italia. Ospite anche Paolo Carnemolla, segretario generale di FederBio, Federazione della filiera dell’agricoltura biologica e biodinamica in Italia: “Acquistare prodotti biologici significa soprattutto compiere un atto di responsabilità e amore verso se stessi e la propria famiglia ma implica molto di più: difendere e tutelare un’agricoltura che dal seme allo scaffale, opera in maniera responsabile, in maniera circolare per mantenere e migliorare la qualità del suolo, il benessere degli animali e della natura".





Con il proprio show cooking e i canederli altoatesini l'albergatore e chef Manfred Rinner dell'Hotel Apipura Rinner (Alto Adige) ha sorpreso i presenti a Bologna; il buon cibo, i deliziosi ingredienti biologici e la cucina più raffinata fanno parte del progetto dell'UE nell'ambito del concetto gastronomico "Bio Fair Südtirol", che intreccia turismo e agricoltura biologica: "Per me la cucina biologica utilizza i migliori ingredienti provenienti da un'agricoltura di qualità e certificata. La certificazione Bioland o Demeter garantisce prodotti senza residui di pesticidi e con una qualità nutrizionale ottima".





La Biomobile continuerà a viaggiare nella primavera del 2024. Le prossime tappe saranno Torino a maggio e Padova a giugno.