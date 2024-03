Venezia, controlli in un istituto scolastico: Carabinieri segnalano giovani per stupefacenti e oggetti pericolosi

VENEZIA - Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Venezia ha recentemente condotto una serie di controlli mirati all'interno di un istituto scolastico, nell'ambito delle loro attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti. Questi controlli, condotti con periodicità, mirano a garantire la sicurezza degli studenti e a contrastare fenomeni criminali che possono minacciare il benessere della comunità scolastica.Il 26 marzo scorso, i Carabinieri della Compagnia di Venezia, supportati dai militari del Nucleo Cinofili di Torreglia (PD), hanno operato all'interno dell'istituto. Durante le operazioni, è stato individuato un giovane studente di 20 anni in possesso di un coltello a scatto, che aveva occultato nello zaino. Il giovane è stato denunciato a piede libero per il reato di porto di oggetti atti ad offendere.Inoltre, durante lo stesso intervento, è emerso che un altro giovane studente, anch'esso segnalato alla Prefettura di Venezia, era in possesso di sostanze stupefacenti, precisamente hashish destinato al consumo personale. Entrambi i giovani, il 20enne con il coltello e il suo compagno trovato in possesso di hashish, sono stati segnalati per le relative infrazioni alle autorità competenti.Parallelamente alle operazioni di controllo, i militari del Comando Provinciale di Venezia hanno avuto modo di intrattenersi con gli studenti in un incontro finalizzato alla diffusione della cultura della legalità. Questa iniziativa mira non solo a reprimere le attività illegali, ma anche a sensibilizzare i giovani sull'importanza del rispetto delle leggi e del vivere in una società basata sui valori della legalità e della convivenza civile.L'impegno delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza e il benessere delle comunità scolastiche rimane costante, con la volontà di proteggere gli studenti e di promuovere un ambiente educativo e sano all'interno degli istituti scolastici.