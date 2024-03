Trani: moda e cultura si incontrano con la mostra 'Legendary Covers 1940-2024' di Harper's Bazaar

TRANI - Inaugurata ieri a Trani nelle sale di Palazzo Pugliese, sede della nota boutique Nugnes, una straordinaria esposizione di 30 copertine delle varie edizioni mondiali di Harper's Bazaar, in un affascinante viaggio dagli anni '40 fino ai giorni nostri. L'evento, organizzato in collaborazione con Camera Buyer Italia, conclama la boutique tranese come accogliente ed evoluto contenitore culturale del territorio e rappresenta un'occasione unica per immergersi nella storia della moda e della fotografia, attraverso le splendide copertine che hanno impreziosito le pagine della celebre rivista nel corso degli ultimi 80 anni. L’identità della rivista ben si sposa con quella di Nugnes, che ha accolto ieri il vernissage a partire dal pomeriggio in Corso Vittorio Emanuele 189, sinonimo di tradizione ma anche di evoluzione del costume e punto di riferimento per lo stile.L'esposizione, che fa parte del road show della rivista di moda più iconica al mondo, si protrarrà per tutto il weekend (negli orari di apertura della boutique: sabato 10.00-20.30 e domenica 10.00-13.00 / 16.30-20.30), offrendo agli appassionati dell'arte e della moda l'opportunità di ammirare da vicino le opere di alcuni dei più grandi talenti del settore.Harper's Bazaar rappresenta un'icona della moda globale da oltre 150 anni. Le sue leggendarie cover sono diventate veri e propri oggetti da collezione e, per la prima volta, si sono potute ammirare nelle esclusive sale di Palazzo Pugliese. Presenti per l’occasione il direttore marketing della Hearts Magazines Italia (gruppo editoriale dell’edizione italiana della rivista), Danilo Panella e Beppe Nugnes, ceo di Nugnes, a far da accogliente padrone di casa.Lo storico magazine di moda, già presente in 44 paesi con 29 edizioni a cui si sono aggiunte di recente l’Italia e la Francia, attraverso le cover internazionali dal 1940 ad oggi, ha regalato agli occhi del visitatore un lungo racconto della storia del costume, fotografato dal più longevo fashion magazine al mondo, con i suoi 155 anni di vita. Da Paolo Roversi a Mario Sorrenti, da Peter Lindbergh a Paul Kooiker, i grandi maestri della fotografia che hanno contribuito alla realizzazione delle copertine di Harper's Bazaar si raccontano attraverso un percorso espositivo che celebra bellezza e creatività. Harper's Bazaar, con la sua lunga storia di innovazione e di ricerca della bellezza, continua a essere un punto di riferimento per gli amanti della moda in tutto il mondo. L'edizione italiana della rivista, in particolare, si distingue per il perfetto equilibrio tra l'eredità internazionale e il savoir-faire tutto italiano, creando un prodotto unico nel suo genere che va ben oltre il concetto di semplice rivista di moda.Il vernissage ha riscosso notevole successo da parte di un pubblico interessato e ammaliato dalla elegante esposizione e dalla ricercatezza degli scatti: una esperienza indimenticabile, accompagnata da un light cocktail esclusivo, curato dal rinomato ristorante stellato Casa Sgarra, con i pregiati vini delle Cantine San Marzano.Una ricetta vincente, quella dei Bazaar Shopping Club, che sta raccontando il mondo del lusso in un viaggio itinerante lungo tutto lo stivale, selezionando i migliori ed esclusivi shops italiani da nord a sud. Esattamente come Nugnes, multibrand per il Sud Italia scelto da Harper’s Bazaar per qualità e selezione impeccabile nel panorama del luxury, che nei suoi più di cento anni di storia ha saputo riconoscere e far apprezzare la moda in tutte le sue numerose declinazioni. Un racconto editoriale che traccia una mappatura singolare dell’Italia, volto a narrarne gli estremi. Il viaggio, iniziato tra le Dolomiti e arrivato fino a sud, ha permesso al pubblico di entrare in contatto con l’essenza della moda di lusso. Eventi che sanno di eleganza, sofisticatezza, convivialità e quiet luxury, che accompagnano gli ospiti in serate nel nome dello stile e della cultura. Un connubio perfetto che rende questo tour itinerante un'occasione imperdibile per chi ama la moda di alta qualità e cerca nuove ispirazioni.Harper’s Bazaar con Nugnes porta il mondo del lusso e della moda agli occhi del visitatore, facendolo diventare parte del proprio mindscape.