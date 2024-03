Tradizione e fantasia nella Pasqua firmata Solbiati Cioccolato

Photo credits: fonte ufficio stampa

C’è grande fermento in questi giorni nel laboratorio milanese della maître chocolatier Simona Solbiati che per celebrare la Pasqua ha dato sfogo alla sua fantasia creando una collezione molto ampia in grado di conquistare grandi e piccini. C’è grande fermento in questi giorni nel laboratorio milanese della maître chocolatier Simona Solbiati che per celebrare la Pasqua ha dato sfogo alla sua fantasia creando una collezione molto ampia in grado di conquistare grandi e piccini.





Le uova





Non è Pasqua senza un uovo di cioccolato ma forse non tutti ne conoscono la complessità della realizzazione. La lavorazione artigianale infatti prevede una serie di accurati passaggi e lunghe tempistiche: dal temperare il cioccolato al colarlo negli stampi che devono poi essere "girati" a mano per circa 15 minuti per fare in modo che il cioccolato si diffonda al loro interno omogeneamente e si crei un sottile e croccante guscio. La fase conclusiva è quella della decorazione, sempre rigorosamente fatta a mano.

Tantissime le uova tradizionali realizzate con finissimo cioccolato belga e impreziosite con piccoli decori a tema romantico come fiori e piccoli cuori, marchio di fabbrica della maître chocolatier. "Sono una tradizionalista, non credo che si debba cercare a tutti i costi una forma innovativa e stravagante per l'uovo perché ritengo che il gusto sia tutto nel romperlo, nel trovare la sorpresa al suo interno".

Pur rimanendo legata alle forme classiche Simona Solbiati ama creare qualcosa di nuovo ogni anno, come il nuovo Uovo Nido, un guscio croccante, lucido e profumato di cioccolato fondente che accoglie al suo interno un simpatico coniglietto di cioccolato al latte. Informazioni prodotto: peso 4 kg, altezza 53 cm.

L'uovo Calimero, il tenerissimo e amato pulcino, e l'uovo Bunny, che prendono forma dall'unione di più gusci di diverse dimensioni. Realizzati nelle versioni al latte, fondente e bianco anche nei formati XL. Informazioni prodotto: Bunny formato XL peso 2 kg circa, altezza 50 cm, Calimero formato XL 1 kg circa e 30 cm di altezza.

L'uovo Mongolfiera, realizzato con cioccolato fondente e ricoperto con piccoli cuori rossi di cioccolato bianco e sfere al fondente.





Soggetti pasquali





Tecnica e originalità danno vita a un mondo fiabesco pieno di animaletti disegnati e decorati nei dettagli. Coniglietti, anatre e galline che animano la Pasqua di Solbiati Cioccolato realizzati anche in formato XL, come Batuffolo la pecora, il cui vello è formato da oltre 200 piccole semisfere di cioccolato.





Colomba





Nella produzione pasquale non possono mancare le pregiate colombe artigianali nella loro versione più golosa al cioccolato.





Personalizzazione e acquisto