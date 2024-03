Sinner incanta gli Usa e vola in semifinale ad Indian Wells

via Janniskin Ig





Tra le donne nei quarti di finale l’ ucraina Kostyuk vince 6-0 7-5 contro la russa Anastasja Potapova. La polacca Iga Swiatek si impone sulla danese Caroline Wozniacki per il ritiro di quest’ ultima dovuto all’ infortunio subito nel secondo set sull’ 1-0 per la polacca, dopo che la Swiatek si aggiudica il primo set 6-4.. Negli ottavi di finale la cinese Yuan Yue batte 4-6 6-4 6-3 la russa Darja Kasatkina. L’ altra americana Emma Navarro elimina 6-3 3-6 6-2 la bielorussa Aryna Sabalenka. La greca Maria Sakkari sconfigge 6-2 3-6 6-3 la francese Diane Perry.

- Nei quarti di finale del torneo di Indian Wells in California il campione italiano Jannik Sinner vince 6-3 6-3 contro il ceco Jiri Lehecka e si qualifica per la semifinale. Sedicesimo successo consecutivo nel 2024 per l'altoatesino. L’ americano Tommy Paul prevale 6-2 1-6 6-3 sul norvegese Casper Ruud. Lo spagnolo Carlos Alcaraz si impone 6-3 6-1 sul tedesco Alexander Zverev e vola in semifinale. Negli ottavi di finale il norvegese Casper Ruud batte 3-6 7-6 6-4 il francese Gael Monfils.