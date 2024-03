Pulisic regala la vittoria al Milan

Ac Milan fb

Vittoria di misura per il Milan che vince contro l'Empoli per 1-0. A decidere il match è Pulisic al 40' che su passaggio di Okafor, col sinistro batte Caprile. Nella ripresa i rossoneri cercano il raddoppio con Loftus-Cheek, per poi soffrire il ritorno dell'Empoli che con Destro, che su posizione di fuorigioco, sfiora il pari centrando il palo. Il Diavolo con la vittoria al San Siro contro l'Empoli vola momentaneamente al secondo posto, in attesa della sfida della Juventus, consolidando il posto in Champions per la prossima stagione.