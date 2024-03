Papeete Beach, al via la stagione del divertimento

Papeete Beach e Villapapeete rappresentano da sempre l'eccellenza del divertimento e del relax romagnoli, a Milano Marittima e Cervia. E spesso promuovono queste località e tutta la Riviera Romagnola nel mondo.

Lo scorso 8 marzo, lo staff di Papeete, ad esempio, ha fatto ballare uno dei locali più esclusivi di Londra, il Maddox Club, situato nel quartiere di Mayfair. E' stata una serata memorabile, che ha fatto conoscere lo stile e la musica di Papeete Beach al pubblico cosmopolita del top club britannico facendo conoscere Cervia e Milano Marittima.

"I party all'estero, quando sono così importanti, sono occasioni fondamentali, non solo per il nostro brand, ma per tutta la filiera del divertimento e del turismo della Riviera Romagnola", spiega Marco Soldini, titolare con il fratello Luca e la famiglia Casanova di Papeete Beach. "Spesso chi si diverte durante gli eventi poi prenota le sue vacanze a Cervia Milano Marittima, una località che sano distinguersi anche nel panorama internazionale per la qualità dell'offerta turistica".

Non è un caso isolato, questo party a Londra per Papeete Beach: lo scorso anno il brand romagnolo aveva fatto scatenare BoBo club, uno dei locali di riferimento a Bangkok, in Thailandia. Inoltre, Papeete Snow, anche nell'inverno '23 - '24, ha fatto scatenare località simbolo del divertimento sulla neve come Madonna di Campiglio con après-ski scatenati.

E che succede a Milano Marittima e Cervia? Papeete Beach, con Pasqua Marittima, da ben 24 anni dà il via all'estate già in primavera, in tutta la Riviera Romagnola e non solo. Quest'anno, nel 2024, la nuova stagione inizia già a fine marzo, con un lungo weekend di relax e divertimento che parte con il ritmo giusto sabato 30 e domenica 31 marzo e culmina, tra beach party e canzoni da cantare con amiche e amici, lunedì 1 aprile. Il conto alla rovescia è già iniziato da tempo per chi sogna un po' di meritato relax dopo un'inverno di lavoro e studio.

Riassumendo l'estate '24 è già alle porte e dal weekend i Pasqua lo staff di Papeete Beach e Villapapeete (il giardino musicale di Milano Marittima che riaprirà da sabato 25 maggio), uno staff formato soprattutto da ragazze e ragazzi romagnoli che lavorano divertendosi e facendo divertire, è pronto ad accogliere un pubblico che arriva da tutta Italia e non solo.

Le novità in arrivo sono molte, ma la sostanza resta la stessa: Papeete Beach e Villapapeete, a Milano Marittima rappresentano il binomio perfetto per chi vuol divertirsi e rilassarsi con stile a Milano Marittima.

Papeete mette insieme, a Milano Marittima (RA), la celeberrima spiaggia Papeete Beach e Villapapeete, location open - air serale e notturna aperta solo il sabato notte. Da oltre vent'anni Papeete è un punto di riferimento per chi cerca il massimo in stile pop: sole, relax in spiaggia, beach party, sunset ritual... e più tardi dinner show e notti in una location unica. Oltre che un vero e proprio fenomeno di costume, celebrato dai media e amato dai fan, Papeete è una realtà fatta di attenzione al servizio e ogni dettaglio della sua proposta