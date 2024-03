Ora legale, torna l'ora che ci fa risparmiare: 90 milioni di euro e 170mila tonnellate di CO2 in meno

Maggiore luce solare nelle ore serali, che favorisce le attività all'aperto

Da domani, domenica 31 marzo, alle due di notte, scatterà l'ora legale. Le lancette degli orologi dovranno essere spostate avanti di sessanta minuti, e l'ora solare tornerà in vigore il 27 ottobre.Secondo le stime di Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, l'ora legale porterà a un risparmio di circa 90 milioni di euro e a una riduzione di circa 170 mila tonnellate di emissioni di CO2 in atmosfera.Il risparmio energetico è stimato in circa 370 milioni di kWh, equivalenti al fabbisogno medio annuo di oltre 150 mila famiglie. Il beneficio economico è calcolato considerando che il costo del kWh medio per il cliente domestico tipo è attualmente pari a circa 24,3 centesimi di euro al lordo delle imposte.Dal 2004 al 2023, il minor consumo di energia elettrica per l'Italia dovuto all'ora legale è stato complessivamente di circa 11,7 miliardi di kWh, con un risparmio per i cittadini di circa 2,2 miliardi di euro.L'ora legale comporta un piccolo sacrificio in termini di sonno, ma i benefici economici e ambientali sono considerevoli. Si tratta di un piccolo passo che può fare la differenza nella lotta contro il cambiamento climatico e per la tutela dell'ambiente.