Operazione 'Besa 2': droghe e denunce nell'Appennino reggiano

REGGIO EMILIA - Un'importante operazione antidroga, denominata "Besa 2", ha visto l'arresto di due persone e undici denunce per presunto spaccio di sostanze stupefacenti nell'Appennino reggiano.L'attività investigativa, avviata nel mese di gennaio dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Castelnovo Monti, ha permesso di smascherare un gruppo di individui di origine italiana, albanese e nordafricana dediti allo spaccio di droga nella zona.Le indagini hanno portato alla luce le presunte attività criminali e i legami tra i soggetti coinvolti, geograficamente collocando le loro azioni illecite. Dopo aver raccolto importanti elementi di responsabilità, i Carabinieri hanno richiesto alla Procura Reggiana l'emissione di un decreto di perquisizione per 13 persone coinvolte.Le perquisizioni, eseguite nelle prime ore di ieri mattina, hanno portato al rinvenimento complessivo di oltre 50 grammi di cocaina, circa 800 grammi di hashish, materiale per il confezionamento della droga e una somma di 5800 euro provento dell'attività di spaccio.Due persone sono state arrestate: un 45enne reggiano trovato in possesso di hashish e cocaina e un 23enne jugoslavo residente a Reggio Emilia con cocaina. Undici persone di età compresa tra i 21 e i 70 anni, residenti tra Reggio Emilia e provincia, sono state denunciate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Lo stupefacente, il materiale per il confezionamento e il denaro sono stati sequestrati. Le indagini, ancora in fase preliminare, proseguiranno per ulteriori approfondimenti al fine di valutare le azioni penali da intraprendere contro i soggetti coinvolti.