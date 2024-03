La Principessa Kate Middleton annuncia di avere il cancro

LONDRA - La Principessa del Galles Kate Middleton ha annunciato in un video messaggio di avere il cancro."A gennaio mi sono sottoposta a un importante intervento di chirurgia addominale", ha detto la Principessa. "In quel momento si pensava che non avessi il cancro. Ma i test dopo l'operazione hanno rivelato che il cancro era presente. Il mio team medico ha quindi suggerito di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva. E ora sono nelle prime fasi di questo trattamento".La Principessa Kate ha iniziato le cure a fine febbraio. Da quando era stata operata erano circolate molte teorie sulle sue condizioni di salute, ma senza che arrivasse mai una conferma da Palazzo. Fino ad oggi.Nel video, la Principessa appare serena e determinata. "Voglio ringraziare tutti i medici e gli infermieri che mi stanno aiutando in questo momento difficile", ha detto. "E voglio anche ringraziare la mia famiglia e mio marito William per il loro costante sostegno".La notizia ha immediatamente fatto il giro del mondo, scatenando un'ondata di affetto e sostegno per la Principessa Kate.La famiglia reale britannica ha fatto sapere che si unirà alla Principessa Kate nella sua lotta contro il cancro.