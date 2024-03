Incidente sulla Statale 100: tre morti, sequestrati i mezzi

TARANTO – La Procura di Taranto ha disposto il sequestro dei due mezzi coinvolti nell'incidente stradale che si è verificato ieri pomeriggio sulla Statale 100, nel territorio di Mottola (Taranto), in direzione di Gioia del Colle (Bari). Nello scontro frontale tra una Peugeot 108 e una Bmw X1 hanno perso la vita tre persone: Antonio Panzitta, 31 anni, Marcella Risoli, 26 anni, e Silvia Scardamaglia, 23 anni, tutti originari delle province di Cosenza e Vibo Valentia. Le tre vittime viaggiavano sulla Peugeot e rientravano in Calabria dopo aver partecipato a un raduno di cosplay allo Zoosafari di Fasano (Brindisi).Nell'incidente sono rimasti feriti anche i due occupanti della Bmw X1, una coppia con un bambino. Le loro condizioni non sono gravi e non sono in pericolo di vita.I rilievi dell'incidente sono affidati ai carabinieri della compagnia di Massafra. La Procura di Taranto ha aperto un'inchiesta per accertare le cause del sinistro. Non è escluso che la magistratura possa disporre l'autopsia sui corpi delle tre vittime.Le tre vittime, appassionate di cosplay, stavano tornando a casa dopo aver trascorso una giornata di divertimento al raduno di Fasano. La loro morte ha destato profondo cordoglio nelle comunità di origine.L'ennesimo incidente mortale sulla Statale 100 riaccende i riflettori sulla pericolosità di questa strada. Un appello alla prudenza è rivolto a tutti gli automobilisti che la percorrono.