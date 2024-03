Golden Trail National Series 2024 al 'fischio' d'inizio

Si entra nel vivo della stagione del trail running e arriva allo start anche il GTNS (Golden Trail National Series) 2024: appuntamento da annotare in agenda è per sabato 30 marzo con la Dolomiti Beer Trail. Si tratta della prima di quattro selezionate tappe in luoghi considerati tra i più importanti palcoscenici del trail running italiano, che andranno a costituire il format 2024: Dolomiti Beer Trail, Ledro Sky, Dolomyths Run Sky Race e la Transpelmo, quest'ultima valida come Finale del circuito. Si entra nel vivo della stagione del trail running e arriva allo start anche il GTNS (Golden Trail National Series) 2024: appuntamento da annotare in agenda è per sabato 30 marzo con la Dolomiti Beer Trail. Si tratta della prima di quattro selezionate tappe in luoghi considerati tra i più importanti palcoscenici del trail running italiano, che andranno a costituire il format 2024: Dolomiti Beer Trail, Ledro Sky, Dolomyths Run Sky Race e la Transpelmo, quest'ultima valida come Finale del circuito.





Nato nel 2019 e parte del circuito GTWS (Golden Trail World Series), il GTNS si afferma come l'evento più straordinario della corsa off-road in Italia.





La prima tappa quindi sarà la Dolomiti Beer Trail, il 30 marzo: 24 chilometri di gara per gli appassionati della corsa veloce nei boschi. Un dislivello positivo di 1.400 metri impegnativi e faticosi. La partenza che avverrà alle 8:30 è tradizionalmente fissata dal Birrificio, la Fabbrica che dal 1897, lega il proprio nome al paese di Pedavena, con la sua birra rossa e corposa dai sentori al frutto di bosco, simbolo e carattere del luogo. Uscendo dal paese si risale il versante meridionale del Monte Avena attraverso i boschi di abeti e i pascoli nella stagione della fioritura del croco per concludere poi attraverso le vette Feltrine al fiume Piave con il traguardo a Pedavena.





"Anche quest'anno abbiamo scelto il Dolomiti Beer Trail per aprire la stagione di Golden Trail National Series Italia. Questa gara negli ultimi anni si è confermata essere una delle più attese e partecipate del panorama trail italiano: vi aspettiamo a vivere un'esperienza speciale e coinvolgente, dove la natura incontra un'atmosfera di festa unica per creare ricordi indelebili" ha dichiarato Ilaria Cestonaro, Marketing Manager Salomon Italia.





Novità dell’edizione 2024 GTNS, sarà la possibilità per i giovani atleti Under23 in gara di concretizzare l'obiettivo di competere con i migliori atleti al mondo grazie al nuovo regolamento: quest’anno il ticket verrà assegnato ai top 2 M&W e ai migliori U23 M&W.





I runners dovranno partecipare ad almeno due delle gare qualificanti (tra cui l’obbligatoria Finale Transpelmo), e raggiungere la top 3 della classifica generale per essere invitati alla GTNS Grand Final. Se un runner raggiunge la top 3 di almeno una delle gare qualificanti, riceverà un invito alla GTNS IT finale nazionale (Transpelmo).





Ogni runner si potrà iscrivere in autonomia alla finale anche se non dovesse aver raggiunto i requisiti elencati al punto precedente. La finale è obbligatoria ai fini di ottenere l'invito a rappresentare l'Italia alla GTNS Grand Finale, e i punti conseguibili a questa gara sono doppi rispetto alle gare qualificanti. Ci sarà un'unica categoria per gender: overall male e overall female.





I Top2 M&W + the Top1 U23 M&W del ranking GTNS dopo la Finale (Transpelmo) riceveranno un ticket per la GTNS Grand Final 2024. Riceveranno quindi supporto finanziario fino a un massimo fissato specificato dalle regole GTNS 2024 per partecipare alla GTNS Grand Final, e riceveranno iscrizione gratuita e garantita.





Il team Salomon, guidato dal nuovo Team Manager Stephanie Jimenez, vede allineati sulla linea di partenza atleti del calibro di Marco Filosi, Andrea Rota, Alessandro Riva, Caterina Stenta, Christian Modena, Federica Zuccollo, e Federico Presa.





"Dolomiti Beer Trail sarà la prima gara sui sentieri di questa stagione per me, dopo una prima parte su strada, il dislivello sulle gambe è ancora poco, ma sarà un punto di partenza anche in vista delle prossime gare, per iniziare a prendere confidenza coi sentieri! Contenta di riprendere la stagione proprio da Pedavena, non vedo l’ora di essere sulla linea di partenza!" ha dichiarato, invece, Caterina Stenta.





"Per il secondo anno consecutivo sarò al via del Dolomiti Beer Trail, prima tappa delle GTNS. Dallo scorso anno porto ricordi bellissimi di una gara in cui sono riuscito a esprimermi come poche volte prima. Sabato spero di inaugurare al meglio la nuova stagione delle Golden, con la spinta in più della canotta Salomon!" ha dichiarato Alessandro Riva.





Salomon sarà presente alla Dolomiti Beer Trail con un village espositivo nelle giornate del 29 e 30 marzo con le novità della linea trail running e la possibilità di testare i nuovi prodotti.





Novità di quest'anno: una fan zone, dove i primi 30 tifosi riceveranno un cappellino GTNS in omaggio, perché il supporto si sa è parte integrante dello sport e in gare come queste dove l'adrenalina è alta i supporter e gli appassionati diventano un ingrediente indispensabile per rendere tutto ancora più emozionante. Che lo show GTNS 2024 abbia inizio!





Per ulteriori informazioni e regolamento, link: