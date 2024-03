Gin Tabar Casoni, il Gin che stavate aspettando

Il ritorno in auge del gin prosegue alla grande con questa referenza Casoni, fedele ai sapori e alle tradizioni della terra emiliana, sede dell’Antica Distilleria, che proprio nel 2024 festeggia i suoi 210 anni di storia. Un distillato dal sorso deciso, cullato per oltre 3 mesi in alambicchi d’acciaio, il cui DNA è basato su una ricetta originale della famiglia Casoni e su miscele botaniche territoriali di alta qualità. Un elisir che riempie poi l’iconica bottiglia raffigurante un uomo avvolto da un tabarro, mantello utilizzato un tempo dai contadini per proteggersi dal freddo e dalla nebbia.