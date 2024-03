Giallo ad Amsterdam: trovato morto 19enne pugliese

AMSTERDAM - Un dramma ha colpito ad Amsterdam, dove il giovane leccese Alessio Giannaccari, di soli 19 anni, è stato trovato senza vita nei pressi di una stazione ferroviaria situata alla periferia della città olandese. La polizia locale ha immediatamente avviato un'indagine per risalire alla causa del decesso, trattenendo la salma per ulteriori accertamenti.I familiari del giovane hanno raggiunto Amsterdam da poche ore per affrontare questa terribile situazione. La madre di Alessio è un'avvocato, mentre suo padre, imprenditore, è il titolare di uno dei panifici più rinomati della città di Lecce. Alessio si era trasferito ad Amsterdam da qualche tempo e aveva trovato impiego come cameriere in un ristorante locale.L'allarme è scattato sabato quando non si sono più avute notizie da Alessio, portando amici e parenti a lanciare un appello sui social media per cercare di ritrovarlo. Purtroppo, la tragica scoperta ha posto fine alle speranze di ritrovare il giovane sano e salvo. Ora, mentre la polizia indaga sulle circostanze della sua morte, la comunità di Lecce e oltre piange la perdita di un giovane promettente e pieno di vita.