Gaza, Oms: 8mila pazienti da evacuare

Nel frattempo, il Portavoce del Primo Ministro israeliano ha annunciato che le trattative per il cessate il fuoco a Gaza continueranno, mentre il presidente americano Biden ha fatto pressioni affinché la tregua sia raggiunta prima del Ramadan. Inoltre, il Ministro della Difesa israeliano Gantz ha avuto incontri con il Segretario di Stato americano Blinken e il Ministro degli Esteri britannico Cameron. Tuttavia, nella stessa giornata, i ribelli Houthi dello Yemen hanno dichiarato di aver attaccato due navi militari americane nel Mar Rosso, complicando ulteriormente la situazione nella regione.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha sottolineato l'urgente necessità di trasferire oltre 8.000 persone da Gaza per ricevere cure mediche. Richard Peeperkorn, rappresentante dell'Oms per Gaza e Cisgiordania, ha dichiarato che la maggior parte di questi pazienti richiede cure per ferite e disturbi legati alla guerra, mentre altri necessitano di trattamenti per malattie croniche come il cancro. Il trasferimento di questi pazienti allevierebbe la pressione sul già sovraccarico sistema sanitario locale.