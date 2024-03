Femminicidio a Taurisano: donna uccisa dal marito

TAURISANO – Un altro femminicidio ha sconvolto l'Italia. Nel pomeriggio, una donna di 53 anni è stata uccisa dal marito a colpi di coltello nella loro abitazione di Taurisano, in provincia di Lecce.L'omicidio è avvenuto al culmine di un litigio. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe accoltellato la moglie in diverse parti del corpo, uccidendola sul colpo.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia. Il marito della vittima si è consegnato spontaneamente in commissariato, dove ha confessato l'omicidio.Durante l'aggressione è rimasta ferita anche una vicina di casa che era intervenuta in difesa della donna. La 53enne è stata medicata sul posto dal personale sanitario del 118.Il femminicidio di Taurisano è l'ennesimo caso di violenza contro le donne che sconvolge il nostro Paese. Un dramma che non può essere più ignorato.Le donne che subiscono violenze possono chiedere aiuto chiamando il numero verde 1522.