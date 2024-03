FASHION DOLL REVOLUTION: Roma celebra il 65° compleanno di Barbie con una mostra glamour

ROMA - La Città Eterna ha festeggiato il 65° compleanno di Barbie in grande stile con l'inaugurazione della mostra FASHION DOLL REVOLUTION, una suggestiva esposizione che ripercorre la storia e l'evoluzione della bambola più iconica del mondo.L'evento, curato da Giuseppe Cinelli, collezionista appassionato e collaboratore storico di Giucas Casella, ha richiamato un parterre di vip, collezionisti e curiosi, tutti desiderosi di ammirare la straordinaria collezione di oltre 2000 Barbie, frutto di 25 anni di ricerca e dedizione.Tra gli ospiti presenti, Tina Cipollari, Giucas Casella, Maria Monsè, Nadia Rinaldi, Stefano Masciarelli, Monica Rogledi, la psicologa Elisa Caponetti e la press agent Daniela Lombardi. Un tocco di magia è stato poi regalato dalla performance di Francesco Sedda, strepitoso imitatore di Freddie Mercury, che ha incantato il pubblico con tre brani del repertorio del re del Rock.La mostra FASHION DOLL REVOLUTION non è solo un'esposizione di bambole, ma un vero e proprio viaggio nel tempo che, attraverso le diverse epoche e sfaccettature della società, racconta l'evoluzione del costume e della moda.Dalle iconiche Barbie degli anni '60 alle più recenti creazioni, l'esposizione presenta una collezione unica nel suo genere, capace di catturare l'attenzione di visitatori di tutte le età.Per Giuseppe Cinelli, l'inaugurazione della mostra rappresenta la realizzazione di un sogno cullato fin dall'infanzia. Un amore per Barbie nato di nascosto, in un'epoca in cui giocare con le bambole era considerato un tabù per i bambini."La mostra è una storia che attraversa il tempo e racconta l'evoluzione, il costume, la società nelle sue tante epoche e nelle sue mille sfaccettature", ha dichiarato Cinelli. "Un insieme dei pezzi più iconici che hanno rappresentato ogni era, il cambiamento, la moda che si esprime".La mostra FASHION DOLL REVOLUTION offre anche l'occasione per riflettere sull'importanza del gioco libero e sull'abbattimento degli stereotipi di genere.Come sottolineato dalla psicologa Elisa Caponetti, "il gioco è un elemento essenziale per lo sviluppo delle abilità affettive, cognitive e sociali dei bambini"."Lasciare ai bambini la libertà di scegliere con quali giocattoli divertirsi, senza limitarli a schemi rigidi, è fondamentale per la loro crescita e per la loro capacità di esplorare il mondo con creatività e immaginazione", ha aggiunto la Caponetti.FASHION DOLL REVOLUTION è una mostra imperdibile per tutti gli amanti di Barbie, ma anche per chi desidera immergersi in un viaggio affascinante attraverso la storia, la moda e la società.L'esposizione sarà visitabile per tutto il 2024 in viale Mazzini 117 a Roma. Un'occasione unica per celebrare la bambola che ha fatto sognare generazioni di bambini e bambine.