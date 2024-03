Colloqui per il cessate il fuoco a Gaza: delegati israeliani assenti

Nonostante la pressione diplomatica per una tregua prima dell'inizio del Ramadan, i delegati israeliani non si sono presentati al terzo giorno di colloqui al Cairo per il cessate il fuoco a Gaza. Mediatori internazionali e delegati di Hamas sono in Egitto per negoziare una pausa nella guerra a Gaza. Si prevede che gli inviati del gruppo militante palestinese e degli Stati Uniti si incontrino con i mediatori del Qatar e dell'Egitto per discutere una tregua di sei settimane, lo scambio di ostaggi israeliani con prigionieri palestinesi e il flusso di aiuti a Gaza.